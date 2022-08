Antonio Valencia alza la voz por el caso Byron Castillo: “Fue un escándalo mal hecho”

Antonio Valencia, probablemente la figura más importante en la historia del fútbol ecuatoriano, entregó su parecer sobre el caso de Byron Castillo, situación que ha enfrentdo a las federaciones de Chile y Ecuador en las instancias jurídicas de la FIFA.

“Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores, grandes entrenadores, y no necesitan de eso. Me dio mucha pena, porque Chile debe ser una selección muy protagonista, que gana partidos en cancha”, manifestó el exjugador del Manchester United, en conversación con AS Chile.

“Les tengo mucho respeto por los jugadores, entrenadores y la gente que tienen. No le paré mucha atención, pero no sé, fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial”, complementó.

Al ser consultado por el propio Castillo y su salud mental en medio de todo este conflicto, Valencia sostuvo que “todo lo que se habló le va a afectar porque es humano. A veces me daba pena que los mismos periodistas ecuatorianos querían cogerse de eso para seguir haciendo noticia”.

Byron Castillo (Franklin Jacome/Getty Images)

En ese sentido, el excapitán de la “Tri” explicó que “eso le afectó algo a Byron, pero él viene de abajo. Y la gente que viene de abajo sabe que hay que ser fuerte, porque el camino no es fácil. Es un chico muy bueno, lo conozco, también a su representante, y él me ha hablado muy bien. Es un chico de familia, humilde, trabajador. Ojalá que haga siga cosechando frutos”.

Valencia y la U

En la citada entrevista, a Antonio Valencia también le preguntaron si es que le llama la atención algún equipo del fútbol chileno. Su respuesta fue Universidad de Chile.

“Me gusta la U. He escuchado bastante del club, he visto su historia y tiene una buena hinchada. Tuve la oportunidad de estar con una Sub 23 (de Ecuador) en Chile y vi que era uno de los más grandes del país. Siempre tengo presente a la U”, expresó.