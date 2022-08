Giorgio Chiellini totalmente basado: “Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”

Uno de los mejores defensas que tuvo el fútbol italiano en las últimas décadas fue Giorgio Chiellini. El jugador se caracterizó por ser un baluarte en la zaga y uno de los máximos campeones dentro de la Serie A.

Aunque poco o nada se ha conocido de sus líos amorosos, este factor recientemente se transformó en viral debido a pronunciamientos del mismo italiano. El actual jugador de Los Ángeles FC comentó en una entrevista cuál es su secreto para acostarse con mujeres.

Según recoge el diario Bild, “Chiello” detalló que si no fuera por su carrera de futbolista no hubiese tenido la suerte que gozó con el sexo femenino. “Mírame. mira qué feo soy, no soy nada guapo... sí”, lanzó.

“Ser un futbolista exitoso me ha ayudado a acostarme con más mujeres”, agregó.

Sus declaraciones se complementan con lo indicado en un podcast. Tachó que él es más feo que el hambre y a diferencia de sus compañeros, como Leonardo Bonucci, él no habría conquistado sin la importancia que le dio a su nombre el Rey de los Deportes.

“Soy más feo que el hambre. Para mí, ligar sin ser futbolista, habría sido imposible”, fue parte de aquella declaración.