Hinchas de Cruz Azul descargaron su furia contra Iván Morales: “¡Regrésate a tu país, cabrón!”

Una ingrata situación vivió el futbolista chileno Iván Morales, quien milita en el Cruz Azul de México, al ser “apretado” por un grupo de hinchas de la “Máquina Cementera” a la salida del entrenamiento del lunes.

Y es que los fanáticos del Cruz Azul descargaron su furia contra Morales, tras la histórica derrota 7-0 del fin de semana ante el América, en el denominado “Clásico Joven” del fútbol mexicano.

Al salir con su automóvil del centro de entrenamiento del Cruz Azul, Morales se detuvo ante la presencia de hinchas e incluso se dio el tiempo de hacer sus correspondientes descargos al respecto.

“Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí, hueón. Nunca había pasado esto. Vamos a poner huevos, vamos a salir todos juntos de esta. La hinchada, jugadores, cuerpo técnico y los que vengan”, partió manifestando el atacante formado en Colo Colo.

“Nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro”, agregó.

Ante los emplazamientos de los furiosos hinchas, Morales expresó lo siguiente: “Yo sé que Cruz Azul es un equipo gigante, que no puede estar donde está ahora. Nosotros como jugadores lo vamos a dar vuelta, vamos a entrar a liguilla, vamos a poner a Cruz Azul donde corresponde. La vamos a pelear todos juntos”.

Sin embargo, dichas palabras no fueron suficientes para los iracundos fanáticos, quienes le insistieron a Morales por su compromiso individual con el club. “Cuando estoy dentro voy a dar la vida”, respondió.

Tras ello, vino el momento más tenso del cara a cara entre Morales y los hinchas. “¿Solo un gol en tantos partidos?… ¡Rómpete la madre, sino regrésate a tu país, cabrón!”, gritó uno de los fanáticos presentes en el lugar.