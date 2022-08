Jaime García bajó 20 kilos en dos meses: “Me cuido como un galán de telenovelas”

Jaime García, uno de los personsajes más relevantes en la temporada 2022 del fútbol chileno gracias a su gran campaña al mando de Ñublense, reveló parte de los cambios que hizo en su vida y que le permitieron en los últimos dos meses bajar 20 kilos.

“He bajado como 20 kilos, pero es un tema más de salud, eso es, no es un tema que me quiera ver bien o para los demás que quieran ver un técnico así. Me había subido la presión y ahora ya no tengo nada, me ha hecho súper bien”, contó el “Búfalo” en entrevista con Las Últimas Noticias.

Justamente en asuntos de salud, García explicó que “el covid-19 me dejó mal de la presión, del corazón y todo se ha ido regularizando con la baja de peso, gracias a mi nutricionista”.

“Siento mi cuerpo más liviano, me siento bien, estoy cambiando la ropa, de salud me siento súper bien, me ha cambiado todo para bien”, complementó.

Y la más feliz con esto es su madre, Eugenia Arévalo. “Mi madre está contenta por el tema de salud, porque andaba mal, con la presión alta y mal del corazón, dijo el DT que en dos meses pasó de 133 a 113 kilos.

“Flaco García”

En cuanto a los cuidados que ha implementado en su rutina cotidiana, Jaime García señaló que “como pollo, sopas, ensaladas. Me cuido como un galán de telenovelas”.

Y con su reconocido sentido del humor, el “Búfalo” comentó que “antes me comía una parrillada para diez y apenas éramos tres, jajajá. Y hoy como 200 gramos de pollo, harta agüita, té, todas esas cosas sanas”.

Este cambio también le ha valido bromas de sus dirigidos en Chillán. “El Flaco García me dicen, pero me molestan en buena onda, normal, porque tenemos una relación bonita con los muchachos”, indicó el entrenador que tiene a Ñublense dando pelea por el título tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Chile.