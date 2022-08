“Beto” Acosta: “El golpe a Musrri fue algo vergonzoso”

Probablemente, uno de los deseos de Alberto Federico Acosta para su 56º cumpleaños (que fue anteayer) era celebrarlo junto a la gente que más lo quiere. En su caso, luego de su paso por siete clubes como letal goleador, donde más cariño recibe es en Universidad Católica. Por eso, el regalo lo debe haber sentido como anticipado cuando, el sábado pasado, fue uno de los más aplaudidos en la ceremonia de cierre temporal del estadio San Carlos de Apoquindo. Es que en esas tribunas es donde más lo idolatran. Así que, sin querer queriendo, se convirtió en uno de los protagonistas de la velada, recibiendo así un agasajo casi soñado por su natalicio.

Pese a haber estado sólo tres años en Universidad Católica, en San Carlos lo veneran. ¿Es la cancha en la que más lo quieren?

—Sin duda, y por eso es que los recuerdos son muchos. Me parece que la idolatría de la gente es demasiada, considerando que sólo fueron tres años en el club. Me pone súper orgulloso, porque fueron momentos muy lindos los vividos en San Carlos, con cosas maravillosas, con muchos partidos, muchos goles, siempre jugando a estadio lleno. Por eso estoy muy feliz de que el recinto se pueda agrandar y hacer en él cosas nuevas. Todo club, como un grande que es Universidad Católica, tiene que ir siempre para más, y esto es muy importante para todos, porque será un estadio de primera calidad, de estándar europeo. Son miles de recuerdos que me pasan por la cabeza en esa cancha.

¿Hay algún recuerdo particular en San Carlos?

—De goles, muchos. También haber salido campeones, con la primera copa que se levanta ahí, al conseguir la Interamericana, que ganamos al Saprissa y fue muy importante. Después, goles, muchísimos, como el convertido en Copa Libertadores a un equipo brasileño (en realidad fue el primero de la UC en el 4-1 a Millonarios de Colombia en 1995), que fue desde tres cuartos de cancha. La gente tiene muchísima memoria de esos goles y de partidos memorables de 1994 y 1995, y también de 1997, cuando -por suerte- pudimos lograr un título nacional. Queda ese sabor amargo de no haber jugado clásicos en este estadio, ya sea contra la “U” o Colo Colo, por lo mucho que me gustaba jugar esa clase de partidos.

San Carlos también deja el recuerdo triste e ingrato del funeral de Raimundo Tupper…

—Sin duda que eso, que no fue nada deportivo, fue una tragedia que -hasta hoy- nos seguimos lamentando, por la partida del “Mumito”. Su funeral fue ahí y es un recuerdo muy triste. Nos costó levantarnos de eso. Pero así es la vida y el fútbol: a veces pasan estas cosas muy ingratas y hay que remontarlas. Pero también queda el recuerdo de la gente, por el cariño que le tenían al “Mumo”, y a nosotros y mí, en particular, por la amistad que teníamos y nos unía.

Ser un goleador con un promedio casi irrepetible, ¿es lo que genera la idolatría de la hinchada “cruzada” hacia usted?

—Creo que sí. Los goles son amores y, como goleador, la gente se enamora mucho de eso. Pero, más allá de eso, la gente se identificó mucho con el Acosta que se entregaba por el equipo, sin dar nada por perdido. No en todos los partidos hacía goles, pero la gente vio a un Acosta que se mataba por la camiseta y que siempre jugó igual. Además, hoy las redes sociales ayudan muchísimo a estar en contacto con la gente. Siempre estaré agradecido de la gente de Católica.

Ya que viene el Clásico Universitario, el hincha “cruzado” también le sigue aplaudiendo el golpe a Luis Musrri…

—La gente recuerda eso. Pero, para mí, futbolísticamente, fue uno de los momentos más tristes de mi carrera, porque si bien mi juego era fuerte, no estaba acostumbrado a ese tipo de jugadas. Fue un momento ingrato también. A la gente le gusta recordarlo, porque el hincha es muy fanático, y más cuando es algo contra el eterno rival. Pero, para mí, fue algo vergonzoso y de lo que al segundo ya me había arrepentido.

¿Cómo llega el equipo al duelo con la “U”? La gente parece no estar muy conforme con el rendimiento de la UC a estas alturas del torneo, como que luego del “tetra” no pudiera perder nunca…

—La gente se mal acostumbró, como se dice. Viene de ver a una Católica ganadora, con campeonatos consecutivos. Entonces, cuando pierdes un par de partidos, es normal que la gente quiera volver a lo de antes. Es difícil mantener la regularidad, sobre todo en el fútbol. El equipo está en una etapa de recambio, en donde el técnico ha sufrido la baja de algunos jugadores, que han partido. Todo eso es normal y todo apunta a un recambio hacia el próximo año, cosa que veo perfecto, porque Católica siempre va a sacar jugadores jóvenes, tal como lo han demostrado las partidas de Marcelino (Núñez) o (Diego) Valencia, que también han afectado el rendimiento, pero va a retomar su rumbo y va a volver a pelear arriba, como siempre ha sido.

El retorno de Ariel Holan no tuvo el impacto inmediato que se esperaba. El hincha se impacienta…

—Es muy difícil pedirle paciencia a la gente. Eso se requiere a nivel dirigencial. Y en ese ámbito, siempre Católica se ha mantenido muy cauta, sin escuchar tanto a la gente en ese sentido, cosa que me parece perfecta y adecuada, porque los procesos hay que respetarlos.

¿Es cierto que está en sus planes instalarse en Chile?

—En los últimos años, más allá de estar en una secretaría técnica de San Lorenzo, también me he manejado en los medios. Y uno llega a una etapa en la vida que quiere disfrutar un poco más, capitalizar lo que sembró… Y me parece que llegó el momento. Acá estamos muy cerca (de Argentina), a dos horas de viaje, y estoy con ese proyecto de venirme a Chile, disfrutar con mi familia del cariño de la gente. A lo mejor, antes de fin de año, se puede dar. Hay muchos proyectos y me gustaría estar acá para hacerlos.

¿Y el plan es trabajar en el fútbol, en la cancha, como entrenador o gerente técnico? ¿O en medios de comunicación?

—No, más allá de hacer un curso de técnico acompañando a mi hijo, que lo está haciendo, el tema de entrenador o dirigencial no me atrae. No vengo a trabajar en ese tema, para nada. Hay otras muchas cosas que puedo hacer acá, con el tema de los medios, sobre todo, que es una salida muy buena y que están aprovechando muchos exjugadores. Pero acá también se trabaja en charlas y cosas que van saliendo, y que son más sencillas estando instalado acá.