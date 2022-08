En la ciudad que respira fútbol, el running se abre paso transpirando

Por estos días, Argentina sufre su peor inflación en 20 años, mientras las mediciones indican que por lo menos uno de cada tres habitantes está bajo la línea de la pobreza; es decir, casi 17 millones y medio de personas. Sin embargo, el domingo es sagrado y las tradiciones se respetan.

Por un lado, está el asado, un lujo a estas alturas dados los elevados precios, pero cuyo olor igual se siente con fuerza cuando uno transita por Buenos Aires. Y por el otro, está el deporte, con el fútbol como rey.

Por 19º partido consecutivo, el River Plate de Paulo Díaz llena el estadio Monumental para vencer por 3-0 al Central Córdoba de Cristopher Toselli, sin los chilenos en cancha y con Pablo Solari como figura. No obstante, no sólo de la pelota vive el hombre… Y la mujer.

Temprano, a las siete de la mañana, cuando los asadores y los futboleros todavía ni siquiera empezaban a preparar sus parrillas y sus poleras, el running se tomaba la capital transandina. Alrededor de 20.500 mujeres y hombres se lanzaban a las calles, copando los cupos para participar en una sola distancia: los 21K más convocantes de Latinoamérica.

La carrera, eso sí, se vivía desde el viernes. Por la tarde-noche, el majestuoso Hipódromo bonaerense no tenía caballos, sino más de un centenar de atletas de “adidas Runners” que daban una vuelta a la pista a modo de calentamiento, para luego trasladarse al Planetario, donde una cuenta regresiva anunciaba que faltaban poco más de 33 horas para la largada.

Al día siguiente, el sábado, filas kilométricas se observaban en el gimnasio del Parque Sarmiento, solamente para recoger los kits y dar un paseo por la Expo. La ansiedad de la espera se calmaba en conjunto, con fotos arriba de una trotadora o adelante de un mapa con el recorrido, que marcaba como punto de partida la Avenida Figueroa Alcorta.

Nada es imposible

El domingo, todavía de madrugada, la largada de los 21 kilómetros está a cargo de un exfutbolista, Jorge Burruchaga, campeón del mundo en México 1986, con el estadio Monumental como telón de fondo. En Buenos Aires, el fútbol se respira en cada rincón, mientras el running se abre paso transpirando.

La bandera chilena está representada por un equipo de tres atletas de “adidas Runners”. Dos de ellos son “influencers”, el argentino Maxi Ferres -ex reality “Doble Tentación”- y Javier Lizama -ex “MasterChef”-, mientras que el tercero, hasta hace unos pocos años, superaba por un buen margen los 100 kilos de peso.

Carlos Pousa es profesor de gastronomía y se define como “cero futbolero”. De hecho, adidas, marca que también viste a River y que lo premió con este viaje por su compromiso en los entrenamientos, le ofrece una entrada para ir al partido de la tarde, pero él prefiere recorrer con calma “la ciudad de la furia”.

Con esa misma tranquilidad cuenta su historia al llegar a la meta, la cual cruza en una hora, 58 minutos y 31 segundos. “Hace cuatro o cinco años pesaba 108 kilos, era un señor, me veía viejo. Más que verme mal, me sentía súper mal”, recuerda el “profe”, que acaba de completar sus segundos 21K, tras los de mayo en Santiago: “Sentir todo el proceso que uno ha tenido es genial”.

Carlos Pousa, antes y después / Gentileza

¿Cómo llegaste al running?

—Antes de la pandemia, una amiga me llevó a hacer entrenamiento funcional a “adidas Runners”. Yo no corría nada, ni para arrancar de los ladrones, les entregaba todo. Pero faltaron todos los “profes” funcionales y había solamente un keniata, Steve Mwangui, que desde el primer momento me animó al máximo a correr. Desde ahí en adelante, no paré.

¿Cómo te cambió la vida este deporte?

—En tres años, me cambió la vida en 180 grados. He estado con mucho más ánimo, con cero problemas físicos y de salud. Han sido puras cosas positivas.

¿Te pica el bichito para aventurarte en una maratón?

—Este año quería correr dos o tres 21K y, en noviembre, voy a la Media Maratón de Viña, así que el próximo año pretendo prepararme para los 42K.

Como dijo alguien por ahí, nada es imposible.

¿Qué es “adidas Runners”?

