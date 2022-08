Benjamín Vicuña revela sus motivos para cambiarse de la UC a Colo Colo: “Siempre salía segundo, como una especie de karma”

El actor Benjamín Vicuña, quien es un reconocido hincha de Colo Colo, confesó cómo pasó de ser un seguidor de Universidad Católica a fanático del “Cacique”.

En una etrevista que dio la semana pasada en el programa “Perros 2022″ de la Radio Urbana Play de Argentina, el protagonista de “Pacto de Fuga” y “El Hilo Rojo”, entre tantas otras películas, reveló que era cruzado por herencia familiar y que se convirtió en hincha albo en 1991.

“Me cambié de equipo. Primero porque heredé un equipo de fútbol que no era el mío: Universidad Católica. Ese equipo era, digámoslo, aunque aquí me van a matar los chilenos, era segundón. Siempre salía segundo, como un especie de karma. Espero que esto no se levante en redes, porque me meten preso”, partió comentando el actor chileno radicado en Argentina.

“Entonces, me pasó una cosa maravillosa que estaba viendo por televisión cuando Colo Colo salió campeón de Copa Libertadores en 1991 (...) Hace 30 años me cambié de equipo. Me vi de repente saltando, gritando y dije ya está”, agregó.

Y tal como lo sospechaba el propio Benjamín Vicuña, sus declaraciones sobre su transformación futbolística terminaron haciéndose viral en redes sociales.