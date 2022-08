Cecilia Pérez podría ser presidenta de Azul Azul tras fuerte crisis en el club

Azul Axul está a un punto del descenso y la fecha pasada sufrió una humillante derrota ante Universidad Católica en el Estadio Nacional. Ese día terminó peor con los hinchas invadiendo la cancha y la dirigencia dejando el recinto 15 minutos antes de que terminara el partido

Los 25 mil hinchas presentes se dieron cuenta de lo que estaba pasando y no dejaron de cantar en contra de la dirigencia que ya no estaba en los palcos de Ñuñoa. Hasta el momento aún no dan respuesta a las interrogantes y por lo mismo algunas voces de Azul Azul, ya estarían solicitando la salida de Michael Clark de la presidencia.

Pero además, según informó Radio Cooperativa y 13 deportes, la candidata para reemplazarlo sería nada más y nada menos que Cecilia Pérez, exministra del Deporte del Gobierno de Sebastián Piñera, donde también trabajó como ministra Secretaria General de Gobierno.

Pérez llegó al directorio de Azul Azul hace unos meses y en las últimas semanas se ha visto como una de las pocas caras visibles de la concesionaria. A pesar de no hablar con la prensa o manifestarse de alguna manera, la ex autoridad pública ha asistido a los estadios a ver a la U y así lo demuestran varias fotos tomadas por los medios deportivos donde ella ya no pasa inadvertida.