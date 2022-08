Esteban Paredes ficha como rostro de TNT Sports: esto fue lo que le dijo Johnny Herrera

Tras su reciente retiro del fútbol profesional, el histórico Esteban Paredes decidió incursionar en el mundo de las comunicaciones, específicamente en la televisión. El “Tanque” fue oficializado este martes como nuevo rostro de la cadena TNT Sports.

En la señal oficial del fútbol chileno, el ídolo de Colo Colo las oficiará de co-conductor en “Sabor a Gol”, programa liderado por el reconocido chef Tomás Olivera.

“Con mi compañero Tomy hemos hecho una gran dupla. Me ha enseñado cosas muy importantes de la cocina, que yo las sabía, pero he aprendido más. Un gusto ser parte del canal”, fueron las primeras palabras que entregó Paredes al hablar sobre su nuevo desafío laboral, durante un contacto en vivo con “Pelota Parada”.

Además, el goledor histórico del fútbol chileno comentó que “me manejo un poco en el tema de la cocina. Mi viejo toda su vida ha cocinado, yo siempre lo he visto y por ahí me ha enseñado algunas cosas. Yo cocino, hago platos que me quedan buenos”.

Por lo mismo, Paredes se la jugó con su plato predilecto a la hora de cocinar. “El ajiaco, hago ajiacos muy buenos. Hoy en día he aprendido cosas interesantes con Tomy, ya las tengo en mi mente para ir haciéndolas en casa”.

Más allá de la cocina, el exseleccionado nacional entregó detalles de su rol como entrevistador en “Sabor a Gol”. “Hay muchas anécdotas, tallas rápidas, eso es lo que a la gente le gusta. Es para que los invitaos abran su corazón, que eso es muy importante para este programa, para que no sea solo del jugador en la cancha, sino que también fuera de ella”, explicó.

Las bendiciones de Johnny Herrera

En medio de la entrevista que Esteban Paredes y Tomás Olivera dieron para presentar la nueva temporada de “Sabor a Gol”, la producción de TNT Sports presentó un video de Johnny Herrera dedicado al “Tanque”.

“Hola Esteban, ¿Cómo estás? Te habla Johnny Herrera por acá. Te mando un abrazo grande, amigo, excompañero de selección. Te felicito por este nuevo emprendimiento y te deseo todo el éxito del mundo. Que te vaya bien”, fueron las palabras de “Samurái” para su exrival en cancha.

Esteban Paredes y Johnny Herrera. (AgenciaUNO)

Y la respuesta del aludido Paredes fue la siguiente: “Muy agradecido del mensaje. Esperemos que así sea. Y también lo hemos invitado varias veces al programa, así que Johnny, muchas gracias por el mensaje, lo haces excelente en el panel (de TST) y esperamos verte pronto con Tomy, para que podamos conversar, repasar anécdotas y toda tu carrera tan linda que fue”.