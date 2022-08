Rivarola descarta de plano que la U siga la fórmula River Plate: “Después estás diez años en la B y la refundación se te fue al carajo”

Diego Rivarola, ídolo de Universidad de Chile y actual comentarista deportivo, descartó de plano que la U pueda seguir un camino similar al que recorrió River Plate en la última década, es decir, descender y refundarse desde la B para volver a alcanzar el éxito.

“Puedes refundarte en Primera División, me parece que el camino es otro. No le veo ningún sentido que se vaya un equipo grande a la B, en este caso la U al descenso, para nada, ¿a quién?, para quien puede ser bueno ¿para la prensa? Tema para la prensa puede ser”, partió manifestando el argentino en “F90″ de ESPN.

“Para los demás... no me digas que al hincha, al mismo fútbol, a los clásicos, a la televisión, a todos les conviene que un equipo grande este en primera”, complementó.

Por lo mismo, el máximo goleador extranjero de los azules hizo el siguiente llamado: “Refúndate ahora, cuando termine el campeonato, pero no necesariamente en la B, porque después estás diez años en la B y la refundación se te fue al carajo. Para mí no es la solución irse a la B. No es bueno para el fútbol”.

Cabe recordar que a falta de siete fechas del término del Campeonato Nacional 2022, Universidad de Chile está en la antepenúltima ubicación en la tabla, distanciándose por un solo punto de la zona de descenso.

La U ostenta 22 unidades y sólo supera a Deportes La Serena (21) y Coquimbo Unido (21). Precisamente los “piratas” serán el próximo rival de los azules, en un duelo que los universitarios harán de local en Valparaíso (07/09).