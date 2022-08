Las incendiarias declaraciones de Juli Zeitune, panelista de ESPN y pareja de Felipe Seymour: “Diego López se tiene que ir de la U”

Como si no bastara con lo que pasa en la cancha y a nivel institucional, la crisis de Universidad de Chile suma un nuevo capítulo, esta vez originado en un panel de un medio de comunicación. La protagonista es Juli Zeitune, panelista de ESPN y pareja de Felipe Seymour.

En el programa “ESPN Fútbol Show”, el panel analizó lo que sucedió en el último Clásico Universitario y la situación en la que quedó la U tras la categórica derrota por 3-0 ante la UC. En ese contexto, Zeitune lanzó sus incendiarias declaraciones.

“En la posición en que está la U, tienen que ganar puntos como sea, a puro pelotazo, a planchazos, no sé, cómo sea, tienen que sumar puntos. Yo creo que Diego López no es quien debe estar ahí, los jugadores ya no encuentran respuestas en Diego López”, tiró de entrada.

“Si ya Diego López no los ‘aleonó’ en todas estas fechas, agota recursos que se pare Sebastián Miranda y no sé si es el que les tiene que decir ‘loco, estamos peleando el descenso’”, continuó.

Por lo mismo, la pareja del actual capitán de Universidad de Chile insistió en su punto y estableció que “si seguimos llorando porque no tienen un referente, que desciendan. No podemos seguir llorando porque no llegó alguien más o los que pensamos que iba a llegar a hacer peso no lo están haciendo”.

“Para mí Diego López se tiene que ir porque ahí ya no encontraron respuestas”, remató.