El lado más albo de Carlos Palacios: reconoce antigua foto en la Garra Blanca y muestra su interés por fichar en Colo Colo

Carlos Palacios, promisorio delantero chileno que milita en el Vasco da Gama de la Serie B de Brasil, dio a conocer su lado más albo. Reconoció que es él quien aparece en una foto de la Garra Blanca que se hizo viral en redes sociales y se mostró abierto a fichar por Colo Colo.

En conversación con “Los Tenores” de Radio ADN, la “Joya” partió admitiendo que está analizando la opción de regresar a Chile. “Estoy abierto a nuevas posibilidades. Acá en Brasil es difícil por cómo se dan las cosas y cómo trabajan los clubes. He estado conversando con mi representante y buscando qué es lo mejor para mí. Quiero volver a jugar y competir para tener más rodaje, eso voy a priorizar”, explicó.

Al ser consultado directamente por la opción de “Cacique”, el atacante formado en Unión Española comentó que “he escuchado eso y lo he conversado con mi representante. Si se da la oportunidad y si Colo Colo vuelve a buscarme, vamos a analizarlo. No he tenido contacto con nadie, solo rumores”.

En ese contexto, a Palacios le preguntaron si un apego por los colores de Colo Colo pueden resultar determinante en su decisión. “Sí, también va de la mano con eso, primero tengo que pensar en lo que sea mejor para mí y mi carrera y luego ver si se da esa posibilidad”, respondió.

Tras ello, vino el tema de la fotografía viral, ante lo que “Carlitos” no eludió la jugada. “Sí, soy yo. Me acuerdo, fue en El Teniente de Rancagua, O’Higgins con Colo Colo”, contó.

Carlos Palacios en la Garra Blanca (Sebastián Órdenes - Colo Colo)

El consejo del “Mago” Valdivia

Frente a estas declaraciones de Carlos Palacios, Jorge Valdivia tomó el micrófono y se permitió entregarle un consejo en vivo y en directo al actual delantero del Vasco da Gama.

“Permíteme aconsejarte desde mi posición, porque creo que eres un gran jugador. No te vuelvas, no te vengas a Chile y si decides volverte a Chile que sea algo muy de última hora o porque pretendes retomar tu nivel futbolístico, pero yo te aconsejo que te quedes en Brasil y la pelees”, expresó el “Mago”.

“Estás en un equipo como Vasco que necesita jugadores de tus características. Un poquito largo el consejo, pero quédate y peléala. No pienses en volver porque estás joven y eres un proyecto para la selección”, agregó.

Tras ello, el aludido Palacios agradeció las palabras de Valdivia. “Te agradezco tu consejo y si hablamos de equipos grandes de Brasil y si tú eres referente chileno, tú eres uno de los que más se escucha acá en Brasil. Te lo agradezco de corazón el consejo y muchas gracias”, declaró.