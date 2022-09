La violenta experiencia de Johnny Herrera con la Garra Blanca que lo ha llevado a no participar en eventos relacionados con Colo Colo

Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos en la historia de Universidad de Chile, reveló una violenta experiencia que vivió con la Garra Blanca y que lo ha llevado a negarse a participar en eventos vinculados con Colo Colo.

El exarquero recordó el Superclásico del 25 de agosto de 2018, disputado en el Estadio Monumental, cuando la barra del “Cacique” desplegó un enorme lienzo que recreaba una violenta agresión en su contra.

“Ese es un lienzo que medía 10x10, que lo levantó la barra de Colo Colo en un clásico que jugamos en el Monumental. En ese lienzo salgo como apuñalado en el cuello”, contó Herrera durante su participación en el programa “Podemos Hablar”, que se emitirá este viernes, desde las 22:30, a través de Chilevisión.

En ese contexto, “Samurái” manifestó que “varias veces me han escrito amenazándome, diciéndome ‘te vamos a matar’, pero ese lienzo en particular fue bien literal, el partido se suspendió, me pegaron en la cabeza, me apuntaban con las bengalas. Esa vez se apagaron las cámaras de seguridad, se cortó la luz de un sector. Fue grave”.

El violento lienzo contra Johnny Herrera en el Superclásico del 2018 en el Monumental (AgenciaUNO)

Por todo ello, Johnny Herrera estableció lo siguiente: “Para mí, poco menos se puso de acuerdo la barra con el club, por eso cuando me ofrecen hacer cosas con gente de Colo Colo, mejor dejémoslo así”.

Cabe recordar que hace algunas semanas, el histórico azul expresó que no asistiría a un partido de despedida de Esteban Paredes, justamente por la violencia de la hinchada de Colo Colo hacia él.