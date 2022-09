Vito de Palma sorprende al anunciar su candidatura al Parlamento de Italia por una coalición de derecha

Vito de Palma, reconocido comentarista deportivo de la cadena ESPN, sorprendió este lunes al anunciar su candidatura al Parlamento de Italia, por una colación de derecha que es apoyada por Silvio Berlusconi.

A través de un video publicado en su cuenta en Twitter, el comentarista de la Serie A dio a conocer su candidatura para las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 25 de septiembre.

“¿Qué tal amigos, cómo están? Bueno, me conocen. Soy Vito de Palma. Soy periodista deportivo, ustedes me siguen desde hace mucho tiempo. Pero hoy me presento bajo otra forma. Hoy me presento como candidato a diputado en las elecciones políticas italianas de septiembre”, manifestó el rostro de ESPN en su video.

“Así que estoy acá para pedirles su voto. No se los puedo pedir comentando fútbol. Se los tengo que pedir con argumentos políticos, pero espero que ustedes me puedan acompañar”, agregó.

Vito de Palma forma parte del partido de derecha “Hermanos de Italia”, apoyado por el ex Primer Ministro Silvio Berlusconi y que en esta oportunidad tiene a Giorgia Meloni como candidata a Jefa de Gobierno.