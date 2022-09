Felipe Bianchi y los sucesivos fracasos de la U por conseguir su estadio: “El problema que se pone sobre la mesa es su gente”

El anhelado estadio de Universidad de Chile volvió a ser tema público, luego que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, lo pusiera sobre la mesa al momento de romper su silencio, en una extensa entrevista con Radio Cooperativa.

“Siempre ha existido un anhelo histórico, que es tener un estadio, el cual pasa a ser una necesidad porque hoy conseguir estadios para la U se pone muy difícil, creo que ha habido un ensañamiento de algunas autoridades porque cuesta mucho hacer los partidos, reducen los aforos”, fue parte de lo que dijo Clark.

Ante ello, el panel de “Equipo F” de ESPN debatió sobre este asunto y ahí el periodista Felipe Bianchi lanzó un duro análisis acerca de los sucesivos fracasos de la U por conseguir su casa propia.

“A mi modo de ver es incomprensible que en La Cisterna haya sido tan problemático, porque por último en La Cisterna ya está dedicado un espacio de terreno a un estadio, el estadio donde juega Palestino”, partió planteando Bianchi sobre uno de los fallidos intentos de Universidad de Chile por lograr su estadio.

“Hicieron un proyecto en conjunto, pegado, el vecino no es ningún grupo de gente que vive cerca o una fábrica que no quiere tener un estadio al lado, el vecino inmediato es la U con su centro de entrenamiento. O sea, está todo dado para hacer ahí el estadio”, continuó.

Azul Azul

Tras ello, el periodista lanzó su tajante diagnóstico. “¿Por qué no le dan el permiso a la U? El problema que se pone sobre la mesa es su gente. Ni siquiera el tipo de terreno ni las leyes. Hay un estadio y los vecinos son ellos mismos. O sea, imposible mejor... iban a mejorar el estadio, iban a hacer uno para 30 mil personas, para jugar los dos equipos fin de semana por medio, incluso sábado y domingo”, estableció.

“Estaban todos de acuerdo, pero La Cisterna dijo no y eso es porque los vecinos dicen ‘no queremos que sea la U’. No es que no quieran un estadio, porque el estadio ya está”, cerró.