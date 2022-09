Michael Clark defiende la llegada de Martín Parra a la U: “Fue ofrecido en condiciones muy favorables”

En una temporada marcada por una profunda crisis institucional y deportiva, la llegada del joven arquero Martín Parra a Universidad de Chile provocó un terremoto de alta magnitud en el cuadro estudiantil.

Tanto a nivel de medios como de hinchas se puso en tela de juicio su contratación a raíz de sus últimos antecedentes futbolísticos, pero sobre todo por pertenecer a Huachipato y ser representado por Fernando Felicevich.

Ante ello, Michael Clark, quien recientemente rompió un largo silencio a nivel público, salió a defender la llegada de este joven arquero. “Con Parra lo que sucedió es fácil de explicar: teníamos dos muy buenos arqueros, Hernán (Galíndez) y Cristóbal (Campos). Hernán decidió salir. Llegamos a un acuerdo y termina saliendo. Queda como primer arquero Campos, que me pone muy contento porque siempre quise que fuera el primer arquero”, partió planteado el presidente de Azul Azul en entrevista con Radio Cooperativa.

“Campos tiene unas tremendas condiciones y estoy seguro de que será el arquero de la selección por mucho tiempo. Y como segundo arquero tenemos a Pedro Garrido, también un tremendo arquero, un chico con un potencial enorme. Con la salida de Hernán teníamos que tener un tercer arquero”, agregó.

Michael Clark (udechile.cl)

En ese sentido, Clark sostuvo que “la primera decisión de la gerencia deportiva de Manuel Mayo, fue hacer un scouting. La primera opción era un arquero de la B de un equipo del sur de Chile. Pero no se llegó a un acuerdo. Y apareció Martín Parra, que fue ofrecido al club en condiciones muy favorables. Yo lo he dicho y hay que acordarse de que el club debe vivir con su realidad. Estamos muy contentos con Cristóbal y no queremos tapar a Pedro. Decidimos traer a un arquero que pelee por ser el segundo portero”.

En la misma línea, el mandamás de la concesionaria que administra a la U entregó su versión sobre la ausencia de Martín Parra en las citaciones del DT Diego López. “Nosotros trajimos a un tercer arquero. No a un segundo. La idea del club es potenciar a los jugadores jóvenes del club. En este caso, Cristóbal y Pedro”, estableció.