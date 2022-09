Byron Castillo contraataca: demandará por difamación a la Federación de Fútbol de Chile

Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la Federación de Fútbol de Chile. Así lo confirmó su abogado, Andrés Holguín, en una entrevista con Mach Deportes.

De esta manera, se confirma la respuesta a la campaña de Chile y su abogado, Eduardo Carlezzo, para pretender dejar a Ecuador fuera del Mundial de Qatar 2022 y asistir en su lugar.

Holguín dijo recientemente que el futbolista “no tiene la obligación legal de comparecer” y que “es muy probable” que no lo haga este 15 de septiembre en la audiencia de apelación del caso que atiende la FIFA. Ese trámite luego de una denuncia de Chile contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por supuestas irregularidades en la identidad del jugador que milita en el León de México.

[ La FEF le da otro golpe a Chile: ““Los chilenos hacen una fiesta cada vez que hay algo sobre este tema” ]

La cámara de apelaciones del órgano que rige el fútbol internacional informó que a la cita está convocado el futbolista, al que Chile acusa de haber falsificado su fe de nacimiento, que habría ocurrido en un pueblo de Colombia. Una de las principales reclamaciones de Carlezzo es que se citara a declarar a Castillo. Sin embargo, Holguín dijo lo siguiente:

“No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”, declaró el jurista a La Radio Redonda. Y señaló que “es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar (...) Si el señor (Eduardo Carlezzo le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada”, agregó.

[ Byron Castillo en el álbum Panini del Mundial Qatar 2022: Burlas y memes en redes a la Selección de Chile ]

El requerimiento chileno ya fue desestimado por el primer tribunal deportivo, que consideró “suficiente” que dos tribunales distintos de Ecuador validen y confirmen la identidad y la nacionalidad de Byron Castillo.

Con Castillo, Ecuador consiguió el cuarto y último cupo de clasificación directa para el Mundial de Qatar 2022. Ahora está encuadrado en el grupo A junto a Qatar, Senegal y Países Bajos y tiene previsto disputar el partido inaugural con la anfitriona el 20 de noviembre en el estadio Al Bayt, de la capital árabe.