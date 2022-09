“Demostró no tener las competencias”: la dura respuesta del Mindep a exjefe de división que acusó “cultura de cancelación” por parte de Benado

En un martes marcado por el turbulento cambio de gabinete, el Ministerio del Deporte se vio remecido por una dura acusación que lanzó Bernardo Santander, exjefe de la División de Infraestructura y Recintos Deportivos de Santiago 2023, en contra de la titular de dicha cartera, Alexandra Benado.

Santander, quien es ingeniero constructor y militante de Convergencia Social, sostuvo que hubo maltrato de la ministra hacia su persona. “Nunca hubo cercanía, nunca hubo una relación grata y siempre desplegó una cultura de cancelación conmigo. Me solicitaba tareas incumplibles solo para fastidiar, porque yo cumplía igualmente con las entregas y no eran consideradas”, declaró en una entrevista con AS Chile.

Ante ello, desde el Mindep salió a responder la subsecretaria, Antonia Illanes. “Las acusaciones son completamente falsas. Le solicité la renuncia al jefe de la División de Infraestructura, puesto que durante los tres meses del desempeño en el cargo, la evaluación del trabajo fue insatisfactoria, tema que le representé en varias ocasiones como jefa de Servicio”, estableció en declaraciones que reproduce Radio ADN.

“Como Ministerio y como servidores públicos tenemos un compromiso con el buen desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, porque sabemos la importancia que significa para nuestro pueblo, y en ello no nos podemos perder, por lo tanto, debemos trabajar responsablemente”, agregó.

Por lo mismo, la subsecretaria Illanes manifestó que “la persona en cuestión, era una alta jefatura de exclusiva confianza que demostró no tener las competencias para desempeñarse en su función, y por lo tanto se tomó la determinación conforme a la seriedad y responsabilidad que nos demanda el cargo”.