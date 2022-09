El último show de Nick Kyrgios: no supo controlar la rabia y terminó destrozando dos raquetas

El controvertido tenista australiano Nick Kyrgios (25º) protagonizó una terrible pataleta durante la jornada del martes en el US Open, tras perder en cuartos de final ante el ruso Karen Khachanov (31º).

Una vez sentenciada su caída en cuatro sets, “Bad Boy” se despidió de su rival como también del umpire, pero luego de ello entró en un insólito arrebato de ira.

El oceánico no supo controlar su rabia y destrozó la raqueta con la que terminó jugando el partido, con violentos golpes contra la cancha dura.

Por si eso no bastara, luego sacó otra raqueta de su bolso y aplicó la misma fórmula. Todo ello mientras Khachanov celebrara junto al público su victoria.

La furia de Kyrgios en la conferencia

Posteriormente, en conferencia de prensa, Nick Kyrgios intentó explicar su rabia, al argumentar que siente profunda frustración al no poder avanzar más en un Grand Slam.

“Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que no tienen valor. Lo único de lo que se acuerda la gente en un ‘grande’ es si ganas o si pierdes. Creo que, prácticamente, todos las demás competiciones del año son una pérdida de tiempo. Sólo deberías competir en los ‘grandes’”, manifestó.

Nick Kyrgios (Archivo Getty Images)

En la misma línea, el finalista de la última edición de Wimbledon (perdió ante Novak Djokovic), remarcó que quedó totalmente destrozado al no poder avanzar a las semifinales del US Open.

“Me siento que o lo gano todo o lo pierdo todo. Siento que he fracasado en este torneo… Eso es lo que siento”, estableció.