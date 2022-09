Johnny Herrera: “No quiero desmerecer a nadie, pero un técnico como Dalcio Giovagnoli no conoce cómo es la U”

Tras el pobre empate sin goles ante Coquimbo Unido, Johnny Herrera valoró la decisión de Azul Azul de dar por finalizado el ciclo del uruguayo Diego López como director técnico y sostuvo que el indicado para reemplazarlo es Ronald Fuentes.

Sobre la inminente salida de López, Herrera comentó en “Todos Somos Técnicos” que “es lo más sano. Hoy vi los mismos problemas de los últimos partidos que vi en el estadio, los cambios que hizo, las formaciones extrañas. Se planteó con tres atrás sin entrenarlo nunca, la parte defensiva rindió pero hasta cierto punto”.

“Terminó jugando como queríamos con un solo 9 y atrás con Aránguiz, Osorio y Assadi, pero con el equipo gastado. Desarmó la defensa y Coquimbo casi gana si no es por un par de tapadas de Cristóbal (Campos)”, añadió.

En la misma línea, “Samurái” sostuvo que “fue una U perdida y no sólo ahora, profesor López ya no daba para seguir. No conocía el medio y eso le pasó la cuenta, pese a que tenía buenas referencias de él, me dijeron que es un buen técnico, pero Universidad de Chile no era para él, nada más”.

Ronald Fuentes (Photosport)

Tras ello, el exarquero manifestó que “si me preguntan por un candidato, Ronald Fuentes. Salió campeón como jugador, como dirigente, sabe dónde se mete, conoce la interna. Él sabe que el plantel quizás no es para pelear un torneo, pero sí es para hacer algo mucho mejor que lo de hoy”.

“Es sensato, lo conozco hace mil años, jugué de chico con él y es la persona indicada. No quiero desmerecer a nadie, pero un técnico como Dalcio Giovagnoli no conoce cómo es el club, debe llegar alguien que sepa dónde se va a meter. Espero que los dirigentes lo logren convencer, viene un partido que es probable perderlo ante un equipo que juega bien como Palestino y no hay margen”, complementó.