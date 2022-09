Jaime García y sus definiciones de vida: “Estar con algo en los bolsillos no me cambia mucho el panorama”

Jaime García, DT sensación de las últimas temporadas gracias a sus buenas campañas con Ñublense, se ha convertido en un personaje querido en el medio futbolístico chileno. Entre sus méritos para cautivar a la gente, el “Búfalo” cuenta con su gran labor al mando de los chillanejos y una personalidad marcada por su sinceridad ante las cámaras y los micrófonos.

Y justamente sobre esa faceta más allá de lo estrictamente futbolístico, García entregó una serie de confesiones que lo definen como aquella persona que hoy se ha ganado el cariño transversal de nuestro medio.

“En los momentos buenos y malos he sacado algo positivo. Soy feliz con mis altos y bajos, estoy contento. Nunca esperé llegar a ser técnico y ahora estoy pasando cosas bonitas. Pero creo que todavía me falta mucho, como consolidarme en esta división”, expresó el entrenador de Ñublense, en conversación con AS Chile.

“Soy joven, este recién es mi segundo año (en Primera División). Cuando subimos, nadie creía que iba a responder en esta categoría, por venir de la B. Todos piden cambios y no te creen. He ido paso a paso y por eso estoy contento. Todo lo que he conseguido ha sido un poco como ha sido mi vida, con esfuerzo, tranquilo, paso a paso. Todo lo que me ha llegado es porque se ha dado solo”, complementó.

En la misma línea, García manifestó que “en todo ámbito de vida no pido grandezas ni nada, los momentos se han ido dando solitos a medida de que yo he ido creciendo también como técnico. Siempre he estado contento, cuando no he tenido absolutamente nada, incluso era más feliz que ahora”.

Sin miedo al fracaso

Por otro lado, Jaime García sostuvo que “no le tengo miedo al fracaso, porque ya he vivido sin un peso. Estar con algo en los bolsillos no me cambia mucho el panorama. En su momento pedía que me llevaran en micro y me pasaba igual por atrás. Hacía que ponía el boleto y pasaba de largo. También tenía problemas con los conductores cuando me decían ‘bájese cagando no más’”.

“Cuando me llaman para una entrevista, yo también trato de que ustedes transmitan cómo nosotros somos. Les facilitamos la pega para que puedan llegar bien a la gente. A veces, la gente necesita saber también cómo está su equipo”, agregó.

Jaime García junto a Nicolás Vargas (Photosport)

Sobre su habitual presencia en los medios, el mejor DT chileno de la temporada 2022 de nuestro fútbol explicó que “me gusta hablar, independientemente de que en los momentos malos me van a liquidar y en los momentos buenos todo está en calma. Esto lo tengo súper asumido, los riesgos los corro”.

Por lo mismo, sostuvo que “me gusta también facilitarles la pega a los medios, también trabajan de esto. Trato de no cambiar mi forma, soy así como soy en Cartagena, como soy en la casa. Soy buena onda, tengo mi genio… tú sabes que el técnico pasa momentos más solo que acompañado. Se guarda muchas cosas, tiene que tomar decisiones por el equipo, buenas o malas”.

“Pero soy feliz, mi niñez fue tan bien construida… tengo recuerdos de haber jugado al caballito bronce, a la escondida. Tengo cosas muy lindas guardadas y ahora a la juventud le ha costado tomar ese rol. Estabas jugando en la calle hasta las 11 de la noche, tenían que salir de la casa para ir a buscarte”, cerró.