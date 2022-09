“El máximo de los ridículos”: Felipe Bianchi cuenta cómo Azul Azul buscó el retorno de Jorge Sampaoli

El periodista Felipe Bianchi aseguró que miembros del directorio de Azul Azul intentaron convencer a Jorge Sampaoli para que retornara a Universidad de Chile, luego de despido del uruguayo Diego López por malos resultados.

“Hubo una parte del directorio que dijo ‘yo tengo la solución y nos va a ir bien. Voy a ir a convencer a uno que si viene la vamos a romper, la gente se va a volver loca. Vamos a ir al otro lado de la cordillera y vamos a convencer que vuelva uno que está sin club. Le vamos a decir que quedan seis partidos, estamos a punto de descender, tenemos la crema en el directorio, no tenemos mucha plata, pero lo vamos a ir a convencer’. Fueron a buscar a Sampaoli”, dijo en Círculo Central.

Bianchi manifestó que “tienes que estar demasiado perdido, para creer que un tipo como Sampaoli, en el momento de su carrera en el que se encuentra, que tiene ofertas del Sevilla, de Brasil, del fútbol norteamericano, de selecciones, que ese entrenador iba a venir por seis partidos a dirigir a la U”.

“Hicieron el intento, ese ya es el máximo de los ridículos. Están demasiado perdidos”, remató.

El fallido intento por Ronald Fuentes

Por otro lado, Felipe Bianchi sostuvo que hubo un fallido intento por contratar a Ronald Fuentes, tras la salida de López. “Un sector del directorio de Azul Azul, sobre todo los representantes de la Universidad más los dos de Schapira, hace rato venían insistiendo que tenía que llegar alguien de afuera”, estableció.

“Venían ya trabajando, si me lo desmienten me da lo mismo, porque tengo información de tres fuentes distintas. Venían trabajando con la solución ese grupo, los de la Universidad, los de Schapira, uno de Sartor y el señor Mayo para que el reemplazante fuera Ronald Fuentes”, agregó.

Bianchi incluso indicó que había un total acuerdo con Ronald Fuentes, ya que la mayoría de directorio se inclinaba por su contratación. Sin embargo, Michael Clark pasó por encima de aquello y optó por el interinato de Sebastián Miranda.

Ronald Fuentes (Photosport)

Según el periodista, aquello se dio después de una reunión de cuatro referentes del plantel con Clark. “Van jugadores del plantel, cuatro que han sido capitanes: Junior Fernandes, Ronnie Fernández, Felipe Seymour e Israel Poblete a hablar con Clark y Mayo, y les dicen ‘nosotros no queremos que sea Ronald Fuentes’. Ronald Fuentes se entera de esto y dice ‘yo no me voy a la U con esto’”, manifestó.

“¿Cómo es posible que sean los jugadores los que deciden quién va a llegar a salvar a la U del descenso? ¿Cómo es posible que la mitad del directorio llegue a un acuerdo con el técnico, le ofrezca el cargo y después esto se caiga? Esta es la fotografía más perfecta del despelote que sigue habiendo en la U”, complementó.