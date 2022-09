“Me cansé de que hablen y de no defenderme”: Mauricio Israel explota ante dichos de Manuel de Tezanos

Duro round entre dos fuertes del periodismo deportivo en Chile. Manuel de Tezanos cuestionó duramente el profesionalismo de Mauricio Israel y el hoy conductor de “Círculo Central” justamente utilizó su tribuna en dicho programa para responder con todo.

En los minutos finales de la edición de ayer domingo del programa de TV+, una imagen de “Manoel” fue exhibida en la pantalla del estudio. Ante ello, Israel partió disparando: “Mire esta foto… seguramente usted no tiene idea de quién se trata. Probablemente, porque no tiene ninguna trayectoria”.

“Y él se ha permitido basurear la trayectoria de don Felipe (Bianchi) y la mía. Ya me cansé. Estuve quince años fuera, cometí el error de irme, pero me cansé de que hablen y de no defenderme. Y voy a usar esta tribuna para defenderme todas las veces que sea necesario. ¡Porque me aburrieron!”, agregó.

Para cerrar, Mauricio Israel adelantó que el round con De Tezanos está lejos de terminar. “Y de esto, de lo que dijo, del basureo, el próximo domingo en ‘Círculo Central’”, advirtió.

¿Qué dijo Manuel de Tezanos?

Para encontrar el origen de esta pelea hay que retroceder un par de semanas. En una de sus transmisiones por YouTube, Manuel de Tezanos cuestionó duramente el profesionalismo y la credibilidad de Mauricio Israel.

“No veo ‘Círculo Central’ y no creo en el 66,7 por ciento de los periodistas que están ahí. Salvo Marco Sotomayor, que tiene todos mis respetos”, partió expresando MDTP al referirse al programa en el que hoy trabaja Israel, tirando también un dardo contra Felipe Bianchi.

“No vamos a creer en el Rabino, por favor... No creo nada de lo que dice ese hombre. ¿Por qué habría de creerle? ¿Una persona que huyó del país hasta que prescribieron sus demandas por estafas?”, continuó.

En la misma línea, De Tezanos manifestó que “un hueón que, cuando yo trabajaba con él en ‘Pasión de Primera’, jugaba al solitario básico de Windows y no miraba los partidos. Un hueón que se iba a hablar por celular y volvía y comentaba, como si estuviera viendo el partido. ¿A él le vamos a creer?”.

Por último, y respondiendo a un comentario de un seguidor que le recordó las acusaciones de Israel contra Victoriano Cerda (estar involucrado en la compra de Azul Azul), el conductor de “Todos Somos Técnicos” dijo lo siguiente: “No es que esté defendiendo a nadie yo, yo no tengo pruebas, pero no voy a creer en las pruebas del Rabino. Es fácil hablar. Ojalá Victoriano Cerda demande al Rabino, me gustaría ver esa demanda. Sería místico. ¿Te cachái se tiene que ir del país de nuevo? Ya sabemos que es capaz”.