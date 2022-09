Abogado de Byron Castillo arremete contra la ilusión chilena: “El audio no puede presentarse como prueba”

Tras la bomba que lanzó Daily Mail al publicar un audio filtrado de Byron Castillo reconociendo haber nacido en 1995 en Colombia, Andrés Holguín, abogado del jugador del León de México salió a bajarle el perfil al asunto y darle un golpe a la ilusión chilena.

“El audio que está circulando no es nada nuevo y, además, un juez constitucional no lo consideró como prueba, ya que no se podía certificar que era de (Byron) Castillo”, declaró al respecto Andrés Holguín, en conversación con Machdeportes.

Del mismo modo, el abogado de Castillo estableció que “en el proceso de la FIFA, este audio no puede presentarse como prueba ya que no fue presentado en primera instancia y tampoco en la apelación, esto no afecta en nada”.

Holguín fue más allá y se lanzó contra Chile y la defensa que ha llevado a cabo el abogado brasileño Eduardo Carlezzo. “Ese país quiere entrar al Mundial por la puerta de atrás”, manifestó.

Por último, el abogado del lateral derecho que jugó los dos partidos ante la Roja en las eliminatorias a Qatar 2022 aseguró que “Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena”.