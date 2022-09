Abogado de Byron Castillo se lanza contra Carlezzo y dispara: “Alguien les está jugando mal allá en Chile”

Tras los auidos de Byron Castillo que dio a conocer Daily Mail, en los que el actual jugador del León de México reconoce haber nacido en 1995 en Colombia, Andrés Holguín, abogado del protagonista de este caso, sostuvo que lo publicado por el citado diario británico no tendrá ninguna injerencia en la resolución del litigio. En esa misma línea, lanzó duras críticas contra su colega Eduardo Carlezzo.

“Ese es un audio que fue utilizado en el proceso que Byron siguió contra el Registro Civil de Ecuador. Nunca se pudo determinar que fuera la voz de Byron en ese proceso y se rechazó como prueba. No tiene validez alguna. El Registro Civil lo presentó como prueba cuando no quiso darle cédula de identidad a Byron Castillo por los documentos que ahora tiene el abogado Eduardo Carlezzo”, declaró Holguín en entrevista con La Tercera.

En la misma línea, el abogado de Castillo sostuvo que “los dos jueces, de primera y segunda instancia en el Tribunal Constitucional en el Ecuador, decidieron que ese audio no constituye prueba, ya que ni siquiera se puede determinar que es Byron Castillo quien habla en ese audio”.

Por lo mismo, manifestó que “este audio lo han de haber tenido guardado desde 2018 hasta este momento, porque ya la desesperación está jugando un papel importante. Porque si la audiencia es el 15 y la sentencia saldrá una o dos semanas más tarde. Y tendrán todo octubre para darse cuenta de que por la puerta de atrás no entrarán al Mundial. Eso está desesperando a los dirigentes chilenos y a su abogado”.

Eduardo Carlezzo (AgenciaUNO)

Holguín fue más allá y estableció que “todo esto ya fue materia de análisis para un juez constitucional aquí en el Ecuador. Entonces, mal podría la FIFA resolver en contra de lo que un juez constitucional de la República del Ecuador ya resolvió. Entiendo la expectativa que hay en Chile, pero este caso no va a ninguna parte. El jugador no puede ser sancionado en nada y la federación cuenta con los documentos que respaldan la nacionalidad del futbolista, además de lo que resolvió el juez constitucional. La FIFA no se meterá en la soberanía de un país, porque es algo que no hace”.

Al ser consultado por los motivos que explicarían el surgimiento de este antecedente a a sólo días de la audiencia en la FIFA, el jurista a cargo de la defensa de Castillo respondió lo siguiente: “No lo sé. Alguien les está jugando mal a ustedes allá en Chile. Entregando pruebas que ya fueron analizadas y no consideradas al momento de fallar en favor del jugador”.

El “teatro” de Carlezzo

Por otro lado, Andrés Holguín fue enfático al plantear que Byron Castillo no se presentará en la audiencia de este 15 de septiembre en la Cámara de Apelaciones de la FIFA. “Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la federación chilena”, declaró.

“Byron no se va a prestar para ese show, no comparecerá a esa audiencia ni presencial ni telemáticamente. Ahora viajará a Europa para concentrarse con la selección para los amistosos de la próxima semana. Juega el jueves por León contra Cruz Azul y de ahí se marcha a Europa”, complementó.