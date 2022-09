Alexis vivió un amargo regreso en la Champions y el Marsella quedó complicado en su grupo

Mal regreso para Alexis Sánchez a la Champions League. Después de perderse la semana pasada el debut con derrota del Olympique de Marsella en la fase grupal del torneo continental -por arrastrar una sanción de la edición pasada-, el delantero chileno reapareció este martes, aunque con una dura derrota.

El OM cayó por 1-0 como local ante el Eintracht Frankfurt de Alemania y se complicó de entrada en el certamen, al sumar su segunda derrota consecutiva, quedando como solitario colista del Grupo D.

Si bien el elenco francés tuvo la pelota, le costó bastante profundizar ante un conjunto germano que sobre el final de la primera fracción, con algo de fortuna y en la única llegada clara que tuvo, le dio la estocada.

El tocopillano, quien venía de marcar el fin de semana por la Ligue 1 de Francia, fue titular y jugó hasta los 59 minutos, de irregular cometido. Las ocasiones más claras de su equipo en la primera parte pasaron a través de él, pero no estuvo fino. Por ejemplo, a los 12′ avisó, cuando Dimitri Payet no pudo controlar dentro del área y remató de primera, pero el balón dio en la parte externa de la red. En tanto, a los 38′ el nacional por muy poco no alcanzó a conectar de cabeza en el área chica.

Ya sobre el final del primer tiempo, a los 42′, llegó la apertura de la cuenta para la visita, cuando Kolo Muani quiso profundizar con Mario Götze, Valentir Rongier interceptó, pero no pudo controlar el balón y dejó solo a Jesper Lindstrom, quien no falló en la definición.

Alexis y una de sus ocasiones ante Frankfurt (Daniel Cole/AP)

En el complemento, a los 54′, los alemanes tuvieron la chance de aumentar con un remate de volea de Lindstrom, pero el portero Pau López alcanzó a rozar y el travesaño impidió el gol.

Por su lado, a los 59′ Alexis fue reemplazado por el colombiano Luis Suárez y después ambas escuadras tuvieron oportunidades de anotar, pero no lo consiguieron.

Al final, el Olympique de Marsella no pudo revertir el partido y con esta nueva derrota quedó complicado en el Grupo D, como colista sin puntos en una zona que lidera el Sporting de Lisboa con 6, seguido por el Tottenham y Frankfurt con 3.