“Perdieron todo tipo de vergüenza”: denuncian controvertida acción de Mauricio Etcheverry con el plantel de Audax

Ayer martes se vivió un duelo clave en la lucha permanencia en el Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo Unido, colista del Campeonato Nacional 2022, perdió por 1-0 ante Audax Italiano, lo que significó una buena noticia para otros equipos involucrados en la contienda por no descender, entre ellos Universidad de Chile.

Hasta ahí todo normal y dentro de la cancha. Sin embargo, en las horas previas de este compromiso se habría dado una controvertida acción por parte de un personero vinculado a la U. Mauricio Etcheverry, exmano derecha de Sergio Jadue y actual asesor de Azul Azul, se habría reunido con el plantel de Audax Italiano en el hotel de concentración.

El periodista Fernando Agustín Tapia, en Radio Pauta, realizó esta denuncia. “La crisis de Universidad de Chile, es deportiva, institucional, económica y ética. Ética. Me ha llegado una información, pero perdieron todo tipo de vergüenza. No hay decoro en Universidad de Chile. Le dio un respiro Audax, le dio un empujoncito Audax. Es económica como vemos las cifras, dirigencial, pero es ética. Cuando tienes perdidos los valores me parece que el cóctel es completo. La U capaz que se salve, vemos Coquimbo que no levanta, La Serena tiene un fixture complicado. Es que me llegó una información grave, confirmada por testigos, pero uno se da cuenta que perdieron pudor”, partió manifestando.

En ese contexto, Tapia recordó que “ayer se jugó un partido relevante por la disputa por el descenso. Hay conflictos de interés, situaciones que se cruzan y uno sospecha”.

Luego vino su contundente acusación. “Etcheverry vive en región de Coquimbo, fue presidente de La Serena, pero no fue uno, fueron tres testigos. Qué tenía que hacer desayunando hasta mediodía en el hotel de concentración de Audax, rival de Coquimbo y próximo rival de la U. Es impresentable”, estableció.

Por lo dicho, el reconocido periodista deportivo emplazó al presidente de Azul Azul, Michael Clark, a tomar cartas en el asunto. “Perdieron toda la vergüenza. Clark tiene que aclarar y decir qué funciones específicas cumple Etcheverry”, sostuvo.

Además, Fernando Agustín Tapia apuntó lo siguiente: “La reglamentación FIFA sanciona, no sólo el soborno, también los incentivos. Por qué no sospechar de este tipo que fue mano derecha con el dirigente más corrupto, qué puede haber incentivado. (Audax) Lo ganó bien, lo ganó en la cancha. Pero es el próximo rival de la U (tras Palestino). Es un llamado al presidente de Azul Azul que aclare y precise qué funciones cumple su asesor. Qué papel cumplía en el hotel Diego de Almagro de La Serena”.

Sin pudor. Mauricio Etcheverry estuvo ayer el hotel de concentración de Audax Italiano en La Serena. El equipo itálico era rival de Coquimbo -cuadro que está en la lucha por evitar el descenso al igual que la "U"- y tb jugará ante los azules en la siguiente fecha #QueClarkAclare — Fernando Tapia (@FernandoAgustin) September 14, 2022