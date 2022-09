Trabajando sin pausa espera sus primeros Panamericanos

La semana pasada, a partir de declaraciones de Bernardo Santander, exjefe de la División de Infraestructura y Recintos Deportivos del Ministerio del Deporte, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 se pusieron en entredicho. Sin embargo, desde el Comité Organizador Local y, sobre todo, desde la cartera que encabeza Alexandra Benado, existe tranquilidad respecto del avance de las obras, que permitirán llegar a tiempo para el desarrollo de las competencias continentales en la capital chilena.

Tanto desde la Corporación XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 como desde el Ministerio del Deporte aseguran que la sede del torneo nunca ha estado en jaque, sin que exista riesgo de perder la organización de la cita.

Además, desde las oficinas de Fidel Oteíza recalcan que en el último semestre se realizaron prácticamente todos los procesos administrativos para encauzar los procesos de licitación, que han permitido que ya estén en construcción o en proceso de adjudicación todas las obras, incluyendo el Centro Acuático del Estadio Nacional, uno de los puntos más críticos, donde -entre marzo y junio- se diseñó, se tramitaron los permisos y, con ese avance, aseguran que se logró un ahorro de tiempo de unos tres meses.

La ministra Benado, en todo caso, enfatiza que no ha habido riesgo de que Chile no albergue los Panamericanos: “Los Juegos de Santiago 2023 son Juegos de Estado y, por ende, nuestro Gobierno está completamente comprometido con ellos. Desde que se escogió nuestro país, han transcurrido tres administraciones presidenciales, considerando que la designación de estos Juegos se dio a fines de 2017. En estos seis meses que llevamos (de gobierno del Presidente Gabriel Boric), hemos trabajado intensamente, y no hay ningún atisbo de duda de que vamos a tener unos Panamericanos y Parapanamericanos de excelencia”.

La secretaria de la cartera, además, apunta a hechos recientes para corroborar que no hay dudas respecto de Santiago: “Hace sólo un par de semanas tuvimos en Chile, por primera vez en la historia, la asamblea de Panam Sports, donde concurrieron los representantes de los 41 países que van a participar de los Juegos. Visitaron las obras y, en todo momento, se hizo un reconocimiento de la labor que estamos desarrollando”.

“Los proyectos de infraestructura están avanzando de acuerdo a lo planificado. Sabemos que es un desafío importante, pero estamos cumpliendo los objetivos y contaremos con toda la infraestructura para nuestros Juegos. Pero no estamos trabajando solamente para que las obras estén en plazo, sino que también que éstas puedan ser bien utilizadas. Por ejemplo, junto a la Federación de Hockey Césped estamos trabajando en generar modelos de gestión que permitan a nuestras selecciones masculinas y femeninas entrenar en el nuevo Centro de Hockey del Estadio Nacional, pero que también se abran espacios importantes para el desarrollo de esa actividad deportiva a nivel escolar, ampliando el abanico de comunas, y niños y jóvenes a los que podamos llegar”, agrega.

Así, desde el gobierno hay confianza en que sin prisa pero sin pausa se trabaja para llegar a tiempo con las obras destinadas a los Juegos, que heredarán infraestructura importante para el desarrollo deportivo del país, sin riesgo de que se repitan las tristes experiencias de 1975 y 1987, cuando Chile desechó la oportunidad de recibir los Panamericanos.