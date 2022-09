“No quiero decir miedo”: José Luis Sierra revela los motivos que frustraron su llegada a la U

José Luis Sierra, uno de los entrenadores chilenos más exitosos de la última década, reconoció que en un momento de su carrera estuvo muy cerca de convertirse en el director técnico de Universidad de Chile.

En una entrevista con ESPN, al “Coto” le preguntaron por las conversaciones que tuvo con Azul Azul para llegar a la U y si aquellas tratativas se vieron frustradas por comentarios en redes sociales a raíz de su pasado como jugador y DT en Colo Colo.

“Sí, estuve cerca de la U y sí, fue por eso”, fue la escueta y contundente respuesta que entregó Sierra.

Al profundizar en los motivos que frustraron su arribo a la U, el mundialista en Francia 1998 sostuvo que “hubo algo de, no quiero decir miedo, pero era decir ‘cómo vamos a traer a alguien que jugó y dirigió en Colo Colo a la banca de la U’, porque ese era el tema”.

“Creo que había convicción, pero no de todas las partes sino de una o dos personas. Pero es parte de que ese tipo de cosas pasen”, complementó.

Por lo mismo, Sierra expresó que “por eso no tengo redes sociales ni veo mucho la prensa en Chile, porque si como entrenador me pautean las redes sociales o la prensa respecto a lo que voy a colocar o hacer, cambiar mi forma de ser y decir ‘lo mío no gusta’, bueno, resulta que donde he ido, salvo la segunda etapa en Palestino, siempre me ha ido bien”.