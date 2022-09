Abogado de la ANFP dispara en contra de la FIFA: “Nunca he visto en toda mi vida como abogado una injusticia como esta”

El abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, se fue con todo en contra de la FIFA tras el fallo que permitiría la participación de Ecuador y Byron Castillo en el Mundial de Qatar, a pesar de ser acusado de falsear su nacionalidad por la Federación de Fútbol de Chile (FFCH) y Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Carlezzo reaccionó sumamente enojado ante este veredicto, de acuerdo a dichos publicados por El Deportivo de La Tercera. Él dijo “nunca he visto en toda mi vida como abogado una injusticia como esta. Hay una enorme cantidad de documentos que, por sí solos, prueban sin ninguna duda que el jugador nació en Colombia. Además de eso, todos escucharon su confesión, dada durante una investigación oficial llevada a cabo por la propia Federación Ecuatoriana”

El abogado de la ANFP dijo que el jugador bromeó con el sistema al no asistir a la audiencia, hecho que no tuvo ninguna repercusión. Afirma que parece que cualquier prueba que presenten no será suficiente y que apelarán ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Con dichos recabados por el mismo sitio, el secretario general de la misma entidad, Jorgue Yunge, se sumó a las críticas y sostuvo que “este es un día oscuro para el fútbol y para la credibilidad del sistema. El mundo del fútbol escuchó a un jugador que ayudó a Ecuador a clasificarse para el Mundial de la FIFA admitir que nació en Colombia y que obtuvo un pasaporte ecuatoriano utilizando información falsa”.