Jorge Valdivia sorprende y le entrega a Mario Salas todo el mérito del buen nivel de Brayan Cortés

Jorge Valdivia, exfutbolista y actual comentarista deportivo, sorprendió al entregarle todo el mérito a Mario Salas del actual buen desempeño de Brayan Cortés, arquero inamovible en Colo Colo y que asoma con fuerza para ser el meta titular en la Roja de Eduardo Berizzo.

En la última edición de “ESPN F 360″, Valdivia recordó cuando el “Comandante” decidió apostar por Cortés como titular en Colo Colo en desmedro del experimentado meta argentino Agustín Orión, quien se fue del “Cacique” a fines de 2019 en medio de una polémica y con profundas diferencias con el trabajo de Salas.

“Agustín Orión venía de una lesión y en la pretemporada, cuando llega Mario Salas, habló con Agustín y le dijo que el titular para él era Brayan Cortés y que él iba a ser el segundo”, comentó el “Mago”.

“Después Orión se lesiona de nuevo, termina siendo el tercer arquero y decide salir de Colo Colo. Y por eso te digo, esta es de Mario Salas al 100%”, complementó.

Mario Salas y Brayan Cortés (AgenciaUNO)

El campeón de América con la Roja en 2015 sostuvo que “fue una decisión difícil, porque Orión tiene una buena carrera, es un buen arquero y cuando llega a Colo Colo fue campeón e hizo buenas actuaciones en Copa Libertadores. De igual forma hizo lo que hizo y ahí está Cortés siendo titular hoy en día. Fue 100% de Mario Salas”.

Las críticas de Valdivia a Salas

Estos elogios de Jorge Valdivia a Mario Salas por el buen nivel de Brayan Cortés llaman la atención, porque el “Mago” fue severamente crítico con el trabajo del “Comandante” en Macul.

Mario Salas y Jorge Valdivia estuvieron juntos en Colo Colo (AgenciaUNO)

“Cuando no logras adaptarte, vienen los problemas. Él (Salas) llegó con una idea, no se plasmó. Terminó antes de lo que él pensaba. Fue un entrenador exitoso en Universidad Católica, le fue bien en Perú, pero en Colo Colo no se la pudo”, fue parte de lo que declaró el exmediocampista en una entrevista con Radio ADN, a mediados de 2020.