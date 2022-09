Un irreconocible Gabriel Arias perdió el control y realizó gestos obscenos contra la barra rival: “No aguanté más y exploté”

El arquero chileno Gabriel Arias, reconocido entre otras cosas en el mundo del fútbol por su habitual calma, vivió una noche de furia ayer domingo en el duelo entre Racing y Platense, por la Liga Profesional de Argentina.

Al finalizar el encuentro que terminó con un triunfo 1-0 en favor de Racing, que fue visitante, Arias se plantó cara a cara frente a la barra local y realizó gestos obscenos de connotación sexual.

El seleccionado chileno fue expulsado, se enfrentó con jugadores de Platense y tuvo que ser tranquilizado por sus propios compañeros. Posteriormente, fue denunciado por incitar a la violencia y tuvo que declarar en una comisaría.

“Se equivocó, creo que no debe reaccionar así. Recién hablé con él en el vestuario, es algo que no debe ocurrir”, manifestó al respecto el DT de la “Academia”, Fernando Gago en su conferencia de prensa.

Posteriormente, el propio Arias dio la cara y entregó su versión de los hechos. “Es muy difícil, la sociedad en la que estamos y que se toma el trabajo de buscar los nombres de familiares para estar durante el partido estaban atacando, siendo muy hirientes. Se pasan los límites y no aguanté más y exploté contra cuatro personas, no es nada contra toda la gente de Platense. (Los gestos) fueron a cuatro personas que estuvieron constantemente insultando a mi familia”, declaró el arquero de La Roja.

“Pedir disculpa a la gente de Platense, a todos mis compañeros, creo que no fue una actitud correcta. Me hago cargo. Pero todos los que estaban ahí, que me insultaron, que la agarraron conmigo y los jugadores, no saben lo que me tocó pasar. Llegó un momento en que no lo aguanté, fueron muy hirientes, buscan mucho lastimar”, agregó el meta chileno que es el capitán de Racing Club.

