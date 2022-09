“Hay muchas inconsistencias en lo que cuenta”: Manuel de Tezanos respondió a acusaciones de Mauricio Israel

El periodista deportivo Manuel de Tezanos, respondió a las acusaciones hechas por el conductor de Círculo Central, Mauricio Israel, luego de una serie de declaraciones y acusaciones cruzadas hechas por ambos comunicadores.

En primera instancia, el conductor de Todos Somos Técnicos, había acusado a Israel que -durante el tiempo en el que ambos coincidieron en Mega- no miraba los partidos, jugaba “Solitario” en el computador y que se iba a hablar por celular:

“No creo nada de lo que dices ese hombre. ¿Por qué habría que creerle? ¿Una persona que huyó del país hasta prescribieron sus demandas por estafas?” , había disparado De Tezanos en su canal de YouTube, “Balong”.

Sin embargo, el exanimador de Mega recogió el guante y acusó al actual periodista de TNT de haber llegado al canal en aquellos años “por pituto”, asegurando también que fue desvinculado por malos tratos y que estaba “en capilla” con su actual empleador.

Sin ir más lejos, Israel hizo alusión a un posible vínculo entre el comunicador con alguna de las casas de apuestas ilegales que auspician el fútbol chileno.

Al respecto, De Tezanos manifestó que ninguna de las acusaciones son ciertas. “Está todo muy mal hilado, hay muchas inconsistencias en lo que cuenta , además todo es comprobable, lo pueden buscar en Internet”, manifestó

“Pueden revisar de todas las acusaciones que me hicieron (...) y no hay nada que me acuse. Estaba preparado para otra cosa ”, añadió el comunicador.

Sobre su arribo a Mega, De Tezanos aseguró “no sé de donde sacó eso” , asegurando que su llegada se dio a través de entrevistas de trabajo. Además, añadió que “no me echaron de Mega, yo me fui porque llegué a FOX Argentina en 2010”

“Yo trabajé en Mega entre 2007 y 2010, pueden preguntarle a mis compañeros de trabajo (...) si alguna vez hubo algún maltrato o algún problema”, manifestó.

Respecto a su paso por TVN, el periodista dijo que ya había abordado dicha situación anteriormente, y que su salida se dio “en un caos y desesperación brutal” por el rating. “Hubo peleas como en cualquier lugar”, añadió.

Sobre las casas de apuestas, dijo que “ es algo que se está regulando en Chile , en nuestro caso tenemos a Betsson que nos apoya”, explicando que con su hermano, tienen una sociedad -que es el canal de YouTube- en donde trabajan alrededor de 10 personas.

“Pagamos nuestros impuestos, ¿de qué manera podría limitarnos nuestra línea editorial?, ni una, y lo que pase en Todos Somos Técnicos es un problema que maneja el área comercial, (de TNT) que no afecta en nada en lo que decimos nosotros”

Por otro lado, De Tezanos aseguró no tener “ni un problema en TNT”, indicando incluso que estará comentando los próximos partidos de La Roja

“Espero que, de todas las acusaciones y todas las cosas que dice, presente pruebas. Yo encuentro que si uno hace acusaciones graves, por lo menos en este mundo, hay que ser capaz de respaldarlas. Nada más”, manifestó.

Finalmente, el periodista dijo no tener “ningún problema personal” con Mauricio Israel y dijo desconocer que le molestaba el apodo de “Rabino” para decretar “no le diremos más así”.

Asimismo, descartó presentar una querella por injurias y calumnias, a lo que aseguró “es un cacho”.

Revisa el video a continuación: