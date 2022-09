Mehssatou “complicado”, Delgado “duro” y Ángelo goleador: así llegan las apuestas de Berizzo

La selección chilena retorna a la cancha esta semana para enfrentar el viernes a Marruecos en Barcelona, mientras que el próximo martes chocará contra Qatar en Viena. Para estos amistosos, Eduardo Berizzo elaboró su primera nómina oficial, ya que la lista anterior, para la gira por Asia, se dio a conocer previo a su anuncio como entrenador de la “Roja”.

Además de no convocar a referentes de la “Generación Dorada” como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, el “Toto” sorprendió con los llamados de tres jugadores que se desempeñan en ligas poco conocidas en nuestro país. Uno de ellos es Nayel Mehssatou, quien ya estuvo en su estreno como DT y que sigue siendo una de sus apuestas para el lateral derecho.

A él se suma otra opción para la banda diestra, Juan Delgado, quien regresa al “Equipo de Todos” después de siete años, además de Ángelo Henríquez, quien vuelve a tener una oportunidad en el combinado nacional. Estos futbolistas llegan insertos en malas campañas de sus clubes, aunque asentados como titulares y, en el caso del delantero, en medio de una racha goleadora.

Nayel Mehssatou

El chileno-belga ya estuvo en la primera gira de Berizzo al mando de la Selección, en junio, donde jugó el partido completo en la derrota por 2-0 ante Corea del Sur en Daejeon, en su debut y único encuentro hasta el momento por la “Roja”. Mostró personalidad, especialmente en la faceta ofensiva, aunque no se vio del todo sólido en las labores defensivas.

Su arranque de la campaña 2022-23 en el Kortrijk de Bélgica no ha sido el mejor, ya que su cuadro marcha 14º entre 18 elencos tras nueve fechas disputadas de la Jupiler Pro League. Con siete puntos, está apenas una unidad por sobre la zona de descenso.

El seleccionado nacional ha jugado siete duelos, seis como titular, y 465 minutos, sin goles ni asistencias. La buena noticia es que por lo menos ya es estelar indiscutido, a diferencia del curso pasado, donde alternaba en la oncena.

“El comienzo de temporada no ha sido tan bueno. El equipo no está jugando bien y Nayel también tiene un momento complicado. No se está desempeñando muy bien”, comenta Imar Vandenabeele, quien cubre al club para el HLN Newspaper y sabe de la motivación del carrilero diestro por defender a Chile. “Le hablé la semana pasada, le encanta jugar para su país”, agrega.

Juan Delgado

El delantero reconvertido en carrilero derecho fue la gran sorpresa de la nómina, ya que no estaba en la Selección desde enero de 2015, cuando el entrenador era Jorge Sampaoli. Ha disputado cinco partidos por la “Roja”, todos amistosos y uno como titular, en septiembre de 2014, cuando anotó su único gol, que significó la victoria por 1-0 sobre Haití en Fort Lauderdale.

Actualmente vive su segunda temporada en el Paços de Ferreira, que no lo pasa para nada bien en la Primeira Liga de Portugal. De hecho, luego de las siete fechas iniciales, se ubica penúltimo, con sólo un punto, apenas superando al Marítimo, que todavía no suma.

Tal como Mehssatou, la buena nueva es que el seleccionado criollo es titular indiscutido. De hecho, ha jugado a tiempo completo todos los encuentros del torneo luso para un total de 630 minutos, brindando una asistencia en la caída por 3-2 en la casa del Benfica.

“Delgado llegó al club como extremo derecho, fue adaptado por este técnico a lateral. Para mí, que aprecio el juego individual, siempre ha sido uno de los mejores en el campo”, destaca Armindo Calção, corresponsal del equipo para O Jogo. “Una grata sorpresa, hasta el punto de dejar a dos laterales derechos en el banco de suplentes”, complementa.

Su colega Mónica Santos resalta el carácter fuerte del canterano de Colo Colo. “Un defensa tiene que ser duro y él sabe serlo, no creo que haga muchos amigos en la cancha. Ha sido y sigue siendo una buena solución, porque la verdad es que no importa dónde juegue, siempre tiene los ojos en el gol”, apunta.

Ángelo Henríquez

La búsqueda de variantes en ataque vuelve a darle una oportunidad al delantero formado en la “U”, quien suma 13 partidos por la Selección y fue parte del plantel que consiguió el título de la Copa América 2015. Ha anotado dos goles por la “Roja”, ambos en amistosos y en los lejanos 2012 y 2013, en un 1-3 ante Serbia en Sankt Gallen y en un 6-0 sobre Irak en Brondby, respectivamente.

Tras un año en el Fortaleza de Brasil, llegó en junio a Polonia, donde defiende al Miedz Legnica, que se desempeña en la Ekstraklasa, la máxima categoría de ese país. Luego de nueve encuentros, su equipo marcha penúltimo, con cinco puntos, igualado con el colista.

Pese a la mala campaña colectiva, el aporte personal del ariete chileno ha sido significativo, ya que ha disputado todos los duelos para un total de 703 minutos, en los que lleva cinco tantos y está a sólo dos del artillero del torneo. Eso sí, viene de ser expulsado en el último choque.

“Empezó muy bien. Sinceramente, en los dos primeros partidos desperdició algunas buenas ocasiones de gol, pero es normal, es nuevo. Los fanáticos y el entrenador creían firmemente en él, porque antes del comienzo de la temporada, el club vendió a su mejor atacante y necesitaba a alguien para llenar el agujero de inmediato”, cuenta Piotr Janas, del diario local Gazeta Wrocławska. “Tiene buena velocidad para las condiciones de la liga polaca y se nota a simple vista que jugó en ligas más fuertes. La afición lo aprecia mucho y la opinión pública también”, remata.