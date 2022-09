Experto en predicciones dio a conocer su ganador del Mundial de Catar 2022 y sería un sudamericano

Ya estamos en la cuenta regresiva para una nueva Copa del Mundo; un momento en que la mayoría de los fanáticos del fútbol se reúnen en torno a la competición. Joachim Klemen, financista inglés, entregó su predicción sobre quién se quedará con el máximo trofeo del planeta.

Según él, Argentina levantará la copa por tercera vez en su historia. Recordemos que el país trasandino se quedó con la edición 1978, que se celebró en su casa, y también gozaron el trofeo en México, 1986.

Joachim viene de una buena racha, ya que le atinó a los campeones del Mundial de Brasil 2014 (Alemania) y de la cita de Rusia 2018 (Francia) . No solamente dijo que Argentina será el campeón de Catar 2022, sino que además sostuvo que en la semifinal le ganarán a España y en la gran final se quedarán con el clásico histórico, contra Inglaterra.

Según Deportes 13, Klemen mencionó que “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona” .

El financista elaboró su predicción mediante un estudio que toma factores climáticos, económicos, poblacionales y temperatura de cada país.