El desgarrador llanto de Pablo Guede en su adiós del Málaga: “Los sentimientos son más fuertes que la realidad”

Pablo Guede, director técnico argentino de buen paso por el fútbol chileno, se mostró profundamente emocionado en su conferencia de prensa de despedida del Málaga, luego que la directiva de dicho club decidiera desvincularlo por una seguidilla de malos resultados.

“Hace 25 años que llegué acá. Viví lo mejor como futbolista y me tocó marchar con la ilusión de volver. Me tocó volver en una situación jodida, había que poner el pecho a las balas y salvar al equipo del descenso”, partió expresando el entrenador que fue campeón en nuestro país al mando de Colo Colo.

“Este año armamos este proyecto con toda la ilusión del mundo para devolver a este equipo a Primera División. Es uno de los mejores grupos que tuve, de corazón lo digo”, continuó.

Cabe recordar que Guede tomó las riendas del Málaga en la parte final de la temporada pasada, con la misión de salvar al equipo de caer a la tercera categoría del fútbol español. Y tras lograr la permanencia en segunda división, el argentino tuvo la oportunidad de conformar un plantel para dar pelea en la parte alta, sin embargo los resultados no lo acompañaron.

Por lo dicho, entre lágrimas manifestó lo siguiente: “Me quería despedir como este club se merece. Los sentimientos son más fuertes que la realidad. Esto es fútbol, entra o no entra la pelotita, pero lo que queda son las personas. Y me llevo un montón de amigos”.

“No me voy triste, no me voy dolido. Sé que esto es fútbol. Me voy con todo el cariño de esta gente. Me voy orgulloso porque cumplí el sueño de mi vida. Estar acá con la cancha llena y lo logré”, agregó.

Para cerrar, Guede explicó que tras su despido no se moverá de la ciudad del sur de España. “Me quedo en Málaga, como lo planeé desde siempre. El sábado estoy en el estadio para el partido entre el Málaga y el Villarreal B con mis cinco abonos y ahora pasamos a ser hinchas”, dijo.