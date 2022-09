FIFA presenta “The World Is Yours To Take”, la canción oficial del Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca, la efervescencia empieza a sentirse y la cuenta regresiva comenzó en su recta final. Budweiser y la FIFA presentan “The World Is Yours To Take”, la canción oficial de la próxima cita mundialista.

Esta canción es interpretada por Lil Baby, en un sencillo completamente nuevo, inspirada en los mensajes de la campaña de Budweiser, y se convertirá en el próximo himno oficial de la competencia. Si bien es cantada por el rapero estadounidense, la cinta mezcla extractos del clásico “Everybody Wants To Rule The World”, de Tears for Fears.

Lil Baby comenzó su viaje al estrellato el 2017, cuando lanzó su primera canción, y ahora vive su sueño cuando se presenta ante multitudes en todo el mundo y agotando entradas a cada escenario al que asiste. “La canción trata sobre darse cuenta de que cualquiera, en cualquier lugar, puede lograr sus sueños, sólo necesitas creer en ti mismo, desconectarte de los detractores e ir al 100%. Cuando los fans escuchen la canción, quiero que se sientan inspirados y llenos de energía”, señaló Lil Baby.

Ésta no será la única versión de la canción oficial del Mundial de Qatar 2022, ya que Budweiser y Lil Baby se asociarán con artistas de diferentes partes del mundo para lanzar nuevas versiones de la canción y filmar el video musical de la cita mundialista.

The Drop, la chance de vivir una experiencia inolvidable

Budweiser presenta, junto a Lionel Messi, un extraordinario concurso donde el gran ganador obtendrá un exclusivo paquete sorpresa lleno de novedades. A partir del 20 de septiembre y hasta el 2 de octubre, diferentes cajas rojas aterrizarán a Santiago, donde los fanáticos tendrán la chance de ingresar al sitio web https://bit.ly/3BtXWbs y comenzar a vivir la previa de un sorteo que, además, tendrá aún más premios.

Para saber un poco más, visita https://www.instagram.com/budweiser_cl/.