Guarello debutó con todo en “Pierna Fuerte”: duros dardos contra Felicevich y su influencia en la Roja Sub 20

El periodista Juan Cristóbal Guarello, reciente fichaje de Radio Agricultura, debutó en el programa “Pierna Fuerte” lanzando duros dardos contra el empresario Fernando Felicevich, a quien acusó de influir en la reciente nómina de la Roja Sub 20.

“La polémica de la Sub 20, donde no fue citado Joan Cruz y sí fue llamado un muchacho de La Serena que casi no tiene partidos en Primera División. La Serena es de Felicevich, Mauricio Etcheverry lo admitió en una entrevista e incluso le pidió pega públicamente a Felicevich, aunque después Felicevich dice que no está en La Serena, pero el expresidente de La Serena dice lo contrario”, manifestó Guarello.

Posteriormente, el expanelista de “Los Tenores” sostuvo que “las selecciones de cadetes siempre tienen otro parámetro, no es lo mismo que en una adulta donde tienen que tener con continuidad en Primera División, ojalá en el extranjero, pero en Sub 20 es distinto. Ahora, Joan Cruz sí ha jugado en Primera División en Colo Colo, es un zurdo, más volante que delantero, de buen remate de media distancia, no es del gusto de Quinteros, vaya saber uno por qué, pero entró un muchacho de La Serena que tiene un partido en Primera”.

“Esas son las cosas que llaman la atención… ya habían críticas a la nómina de Patricio Ormazábal”, complementó.

Tras ello, su compañero de programa Cristián Caamaño le planteó que Joan Cruz viene siendo presionado para firmar con la empresa de representación de Felicevich. Ante ello, Guarello dijo que “eso ya pasó con Diego Valencia, también con Brayan Cortés y unos cuantos más”.

Cabe recordar que Joan Cruz, quien venían siendo continuamente citado a la Roja Sub 20, no fue convocado por Patricio Ormazábal para el torneo Costa Cálida Supercup, que se lleva a cabo en España.

Por otro lado, es preciso consignar que la empresa de representación de Joan Cruz es AIM.