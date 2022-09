“Me tenían cero fe”: Roberto Cereceda revela cómo negoció su llegada a la U estando en la UC

Roberto Cereceda, experimentado futbolista que hoy milita en Audax Italiano, reveló cómo negoció su llegada a Universidad de Chile a fines de 2011, cuando formaba parte del plantel de Universidad Católica.

“Estaba viviendo un momento muy bueno en Católica después del tema del doping. Lo hicimos muy bien en el Campeonato y ganamos la Copa Chile. En la U estaba Sampaoli y Beccacece. Cuando llegué a Católica, me hicieron firmar una cláusula de salida con muy poco dinero, algo de 50 mil dólares. Me tenían cero fe de que iba a andar muy bien. Pero fue lo contrario, lo hice bien y tenía la opción de seguir en Católica, también de irme a Colo Colo, pero se demoraron un poco más”, contó Cereceda en entrevista con ESPN.

Tras ello, el exseleccionado nacional explicó cómo se produjo el contacto con Universidad de Chile y cómo se cerró el acuerdo, antes de que venciera su cláusula de salida en la UC. “Un mes antes (de que venciera su cláusula), me empezó a llamar Beccacece, más que Sampaoli, y me decía que querían contar conmigo, que iba a jugar, cosa que después no pasó”, sostuvo.

“Sí, yo lo arreglé de la boca hacia afuera, no de contrato aún, pero sí, ya tenía todo listo. Entonces, en el momento en que fui a pagar mi cláusula de salida en Católica, yo ya tenía todo arreglado con la Universidad gloriosa de Chile”, complementó.

“Inaceptable ética y deportivamente”

Cabe recordar que cuando se oficializó la llegada de Roberto Cereceda a Universidad de Chile a fines de 2011, Cruzados emitió un duro comunicado, tildando las conversaciones entre el jugador y la U de “inaceptable ética y deportivamente”.

“En este proceso, en el cual pretendimos renovar su contrato, hemos podido comprobar que el club Universidad de Chile, en los días previos a la disputa de las semifinales entre Universidad Católica y la propia Universidad de Chile, le hizo una oferta y estableció un acuerdo para que se cambie de club”, manifestó la sociedad anónima que en ese entonces presidía Jaime Estévez.

“Cereceda disputó ambas semifinales teniendo un acuerdo para ser jugador de Universidad de Chile, los que es inaceptable ética y deportivamente. La forma y oportunidad de este ofrecimiento es absolutamente contrario a la ética deportiva y son prácticas que deben ser condenadas y desterradas de nuestro fútbol”, agregó.