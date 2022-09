“Yo eliminaría a los árbitros”: la particular propuesta de Mauricio Pinilla

En una previa de Clásico Universitario marcada por las quejas formales de Universidad de Chile por la designación de Nicolás Gamboa como árbitro, el exfutbolista de la U Mauricio Pinilla realizó una particular propuesta para el referato.

“La tecnología que hay en Chile es un asco comparado con Europa. No es comparable la medición ni los parámetros para determinar un fuera de juego. No tenemos cámaras 360, no hay cámaras en todas las ubicaciones (…) Somos un asco con el VAR”, partió manifestando “Pinigol”.

Tras ello, el exdelantero lanzó su propuesta. “Sabes lo que haría yo: eliminaría a los árbitros. Los elimino, ya que no toman ninguna decisión. Todas las decisiones complicadas que determinaban antes en el campo de juego, ahora pasan por una pantalla y por cuatro tipos”, estableció.

Cabe consignar que Universidad de Chile reclamó formalmente por la designación de Nicolás Gamboa como árbitro central para el duelo ante la UC, que se jugará este domingo en Santa Laura, por la ida de los cuartos de final de Copa Chile.

Los azules no registran buenas experiencias con Gamboa. La última fue un gol anulado a Darío Osorio desde el VAR, por una presunta posición de adelanto.