Columna: Show me the money

“Show me the money” (“Muéstrame el dinero”), frase que se hizo célebre en la película “Jerry Maguire”, sirve para explicar, en parte, el declive que está viviendo la “Roja”. El personaje de Tom Cruise es un agente de deportistas, un mundo donde la plata no miente al ponerles precio a los jugadores.

Ese ejercicio comparativo hicimos en estas páginas el viernes, en la previa del Chile-Marruecos. El resultado fue lapidario: en términos monetarios, la selección nacional está a años luz de un cuadro africano al que hasta hace no mucho mirábamos por debajo del hombro.

Esa distancia sideral de valorización se vio reflejada tal cual en la cancha. Los marroquíes le pasaron por encima a un combinado criollo que no tuvo solidez defensiva, tampoco movilidad en el mediocampo y menos todavía poder de ataque.

Las tasaciones que ofrece el sitio especializado Transfermarkt son claras: los viejos referentes de la “Generación Dorada” están en el ocaso de sus carreras y ya les cuesta sostener al equipo, mientras que los futuros cracks juegan en ligas de segundo orden, como la Championship de Inglaterra. Llegó el momento de asumirlo.

Con este panorama, me hago dos preguntas: la primera, si Aránguiz no estaba al 100%, ¿no era mejor iniciar con Núñez o Méndez, para buscar esa dinámica en el medio que pretende Berizzo? Y la segunda, ¿no será hora de darle la confianza absoluta a Suazo en la banda izquierda, en vez de recurrir a un derecho con perfil cambiado?

El desgaste es evidente y las críticas de Alexis no dejan lugar a dudas. Los más jóvenes tienen que empezar a sacar la cara.