Dos sequías en dos años que siembran muchas dudas en la “Roja”

El viernes pasado, la selección chilena llegó a los 800 partidos en su historia. El hito no pudo ser celebrado, ya que Marruecos le propinó un lapidario 2-0.

Más allá de los goles recibidos, preocupa seriamente el escaso poder de ataque de la “Roja”. Si no fuera por dos invenciones de Alexis Sánchez, que terminaron en palos de Ben Brereton y Arturo Vidal, el arquero africano no habría pasado zozobras.

El poco peso ofensivo ya no es casualidad. Las cifras no mienten, ya que dos de las tres peores sequías sin anotar en estos 112 años de vida del “Equipo de Todos” se dieron en los últimos dos años.

En el 2021, bajo el mando de Martín Lasarte, el combinado nacional estuvo cuatro encuentros sin llegar al gol, para un total de 480 minutos. Jean Meneses rompió el maleficio con un tanto que a la postre fue insignificante, en la derrota por 3-1 ante Colombia en Barranquilla.

Ahora, el cuadro criollo suma seis duelos sin marcar. La seguidilla se inició con dos presentaciones a cargo de “Machete” y ha continuado con las cuatro de Eduardo Berizzo.

El tiempo acumulado sin vulnerar el arco rival es de 545′. La última vez que se consiguió fue gracias al “Maravilla”, en el 3-2 sobre Bolivia en La Paz.

El choque de mañana, contra Qatar en Viena, tendrá una presión doble para el “Toto” y sus dirigidos. Por un lado, está la urgencia de cosechar un triunfo después de seis lances sin lograrlo, que siembran dudas respecto al incipiente proceso iniciado por el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

Por el otro, está la obligación de convertir frente a los qataríes, para que este equipo no quede en los libros negros de la Selección. De no conseguirlo antes del minuto 50, se superará la racha negativa registrada hace un siglo, cuando, entre 1922 y 1924, los elencos comandados por Juan Carlos Bertone y Carlos Acuña -con un amistoso entremedio donde no hubo DT- estuvieron 595′ sin festejar.