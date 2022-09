Marco Rojas y su fichaje en Colo Colo: “Esta oportunidad es más que fútbol para mí, por venir de una familia chilena que en los 70 tuvo que salir del país”

Marco Rojas, futbolista neozelandés de ascendencia chilena que en la última ventana de fichajes se convirtió en refuerzo de Colo Colo, explicó en profundidad el significado que tiene para él haberse sumado a las filas del “Cacique”, tanto desde lo futbolístico, pero sobre todo desde el plano familiar.

Y es que el padre y la abuela del “Kiwi Messi”, como tantos otros compatriotas, sufrieron el exilio durante la dictadura de Augusto Pinochet, por lo que su fichaje en Colo Colo representa un encuentro muy potente con sus raíces chilenas, más aún tomando en cuenta que sus familiares son hinchas del cuadro albo.

En entrevista con Dale Albo, Rojas sostuvo que “desde el principio siempre he pensado que esta oportunidad es más que fútbol para mí, viniendo de una familia chilena que, como muchas más, tuvo problemas en los 70 y tuvo que salir. Poder yo, el hijo de mi papá, el nieto de mi abuela, que tuvieron que irse de su país, jugar en un equipo como Colo Colo y empezar así, teniendo el apoyo de los hinchas, me provoca grandes emociones. Le agradezco mucho a la gente que me hace buenos comentarios”.

“Siempre he dicho que esta oportunidad, desde lo futbolístico, es una increíble experiencia y un objetivo muy especial, pero lo que viene detrás de eso, de la parte la historia de mi familia, eso le pone más emociones a todo lo que está pasando”, complementó.

Al ser consultado sobre cómo tomó su familia chilena su llegada a Colo Colo, el seleccionado neozelandés comentó que “todos estábamos muy felices cuando llegó el momento de firmar y la presentación (...) Yo sentía que estaban felices, que estaban orgullosos”.

Marco Rojas (AgenciaUNO)

En ese contexto, el “10″ de Colo Colo reveló que pasó las Fiestas Patrias junto a su familia chilena en la Quinta Región. “En los días feriados pude disfrutar tiempo con ellos en Quillota. Poco a poco me empiezan a hablar de sus emociones y ahí me doy cuenta qué significa esta parte de mi vida para ellos también”, explicó.

Justamente sobre estas especiales Fiestas Patrias, las primeras que vive en suelo chileno, Marco Rojas contó que “lo viví casi todo, probé casi todo en los días feriados, pero no al mismo nivel que tal vez lo hacen los chilenos. Me gustó la pasión, cómo paraba casi todo el país para celebrar tres o cuatro días, eso me impresionó mucho, el tiempo de descanso, todos con la familia. No sé si hay algo así en otro país, pero fue algo muy lindo, muy especial”.

“Probé de todo, pero no podía competir con los chilenos, con mi familia comiendo asado cada día, empanadas. Yo no aguantaba todo lo que aguantaban ellos”, cerró entre risas.