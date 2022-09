Guarello durísimo contra la Generación Dorada: “El vicio que se instaló hace rato en la Roja es que hay varios jugadores que están autotributándose”

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello realizó un durísimo análisis respecto al presente de la Roja, específicamente sobre el rol que están jugando los futbolistas que forman parte de la Generación Dorada. A su juicio, valores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez han caído en una especie de autotributo de su gran pasado y no están respondiendo en el presente, por lo que deben darle paso a figuras de proyección.

Al analizar en su programa “Pierna Fuerte” lo que fue la derrota 2-0 del viernes ante Marruecos en Barcelona, Guarello sostuvo que “siempre se instaló la idea que mientras no hayan jugadores mejores de los que están, no hay razón para que los reemplacen. Y es verdad, pero cuando estos dorados no te están rindiendo, no te están generando nada, simplemente se están transformando en un tapón, por más que sean mejores que los que están abajo, tienen que salir. Ya no se van a proyectar, ya dieron todo lo que tenían que dar y no te están dando un nuevo impulso, no están sirviendo de trampolín para los que vienen”.

En ese contexto, cargó contra Arturo Vidal por unos dichos post partido. “A mí me parecieron lamentables las declaraciones de Vidal tirando al frente a Brereton al decir que esto no era la Championship”, estableció.

“No es Vidal quien tiene que juzgar eso. Además jugó muy mal, tuvo el remate en el travesaño, pero un error suyo costó la apertura de la cuenta. Vidal uno lo ve en el Flamengo y está yendo mucho al piso, ya no tiene el ida y vuelta para marcar vertical y tiene que barrarse”, complementó.

Luego de ello, hizo un comentario crítico sobre el nivel de otros experimentados de la Roja. “¿Aránguiz cuántos pases dio hacia adelante? Jugó todo para atrás, jugó siempre de espaldas. El mismo Alexis, que dio el pase a Brereton y un centro al tun tun que lo captó bien Vidal, pero en general Sánchez no generó nada”, manifestó.

Arturo Vidal fue titular en Chile Foto: @LaRoja

“Apareció el Lasartismo, es muy Lasarte, es lo que vimos en varios partidos de las eliminatorias, un equipo anodino, sin profundidad, que no genera ocasiones de gol,que si le cambian de velocidad e intensidad no tiene argumentos futbolísticos. Un equipo impotente”, agregó.

Por lo mismo, el hoy integrante del panel de Deportes en Agricultura cuestionó a Eduardo Berizzo. “Cuando no tienes que ir por los puntos, cuando tienes que empezar a buscar, no hay que insistir en una fórmula agotada y fracasada. Y es fracasada porque así no jugaba la Selección ni con Sampaoli, Pizzi o Bielsa. Jugaba de otra manera. Ahora las piezas no te dan”, planteó.

“Hay que ganar el partido de mañana, no hay que estar mirando permanentemente para atrás. El vicio que se instaló hace rato en la Selección es que hay varios jugadores que están autotributándose permanentemente y no preocupados de jugar el partido. Y están muy activos en lo retórico, en redes sociales, en las declaraciones post partido, pero no en la cancha”, cerró.