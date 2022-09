Un Lionel Messi pleno va por más récords y entusiasma a Argentina

Lionel Messi está pleno. Quizá como nunca antes en su carrera, pasa por un buen momento en su selección y en su club de forma simultánea.

En el París Saint-Germain, tras una complicada primera temporada, ha reencontrado su nivel en esta segunda. De hecho, viene de anotar en las últimas dos victorias del cuadro francés, que está teniendo una campaña casi perfecta.

El PSG marcha líder e invicto en la Ligue 1, con 22 puntos de 24 posibles. “Leo” ha sido aporte fundamental, ya que lleva cuatro goles -los artilleros del torneo son Neymar (8) y Kylian Mbappé (7)- y siete asistencias -comparte el liderato de este apartado con el propio “Ney”-.

En la Champions League, el elenco galo acumula seis unidades en las dos primeras fechas. El rosarino suma un tanto y una habilitación.

“Me siento bien, diferente al año pasado. Anteriormente lo pasé mal, no terminé de encontrarme nunca”, expresó la “Pulga” en entrevista con el histórico ex delantero búlgaro Hristo Stoichkov. “Llegué con otra cabeza, más acomodado al club, al vestuario, a los compañeros, al juego. Me siento muy bien y volví a disfrutar”, añadió.

Ese gran presente en el fútbol francés coincide con el del seleccionado transandino. Luego de ganar la Copa América de Brasil 2021 y acabar con 28 años de sequía de títulos, el equipo se destapó y es firme candidato para el Mundial de Qatar.

De la mano de Lionel Scaloni, la “Albiceleste” ha encadenado una seguidilla de 34 partidos sin perder, el último de ellos, el viernes en Florida, donde derrotó por 3-0 a Honduras. Como de costumbre, su capitán fue figura con un doblete, que se agrega a las cinco dianas que le convirtió a Estonia en junio.

El astro argentino tiene esta noche, desde las 21:00 horas ante Jamaica en Nueva Jersey, la oportunidad de seguir metiéndose en los libros de historia. De marcar, se instalará en el podio de los máximos goleadores a nivel de selecciones de todos los tiempos, lista que es encabezada por su némesis, Cristiano Ronaldo.