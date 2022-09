Representante de Iván Morales se pasa varios pueblos: “Mientras esté Daniel Morón no volverá a Colo Colo”

Nada de buena está siendo la primera experiencia en el extranjero para Iván Morales. El delantero chileno arribó a principios de este 2022 al Cruz Azul de México, donde apenas ha anotado un gol en 27 partidos y constantemente ha recibido duras críticas por parte de la prensa e hinchas.



Por lo mismo, ya se comenzó a hablar de una salida del atacante de la “Máquina Cementera” y un posible regreso a Colo Colo. Sin embargo, Juan Cruz Oller, representante del jugador, descartó un retorno al “Cacique” mientras Daniel Morón siga como gerente deportivo de Blanco y Negro.



“Existen opciones de que el delantero pueda salir a préstamo a otro club en la próxima temporada. Existen algunas alternativas. Pero no creo que vaya a Colo Colo”, declaró el agente a La Tercera.



“Iván Morales quiere a Colo Colo, pero mientras esté Daniel Morón no volverá al club, eso se lo puedo asegurar”, añadió.



En la misma línea, explicó que “cuando Morales se marchó a México, Morón salió a dar unas declaraciones, donde dijo que el chico estaba mal aconsejado por su entorno. Cómo pueden decir eso, si incluso su partida a Cruz Azul dejó dinero al equipo. Eso no se hace”.



Por último, el agente sostuvo que en el conjunto de Macul “nunca se dieron cuenta que al jugador le quedaban solo seis meses de contrato cuando fue traspasado a México”.