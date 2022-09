Rodrigo Sepúlveda alucina: “Le quiero pedir a mis amigos de ‘Los Tenores’ que suelten al ‘Mago’ Valdivia y lo presten para la Roja”

A raíz de lo que exhibió la Roja en los partidos amistosos ante Marruecos y Qatar en Europa, el periodista Rodrigo Sepúlveda cree que se hace necesario el contar con una figura como Jorge Valdivia. Es más, incluso se atrevió a pedir su regreso a la Selección.

“Chile necesita ese tipo de jugadores. ‘Sepu, ¿qué estás hablando? Ya pasó la vieja’ ¿Hay alguno que hoy se parezca a Valdivia?”, manifestó el comunicador en su canal de YouTube, al pedir al retirado futbolista para la Roja.

“Ustedes se enojaban conmigo porque yo siempre decía Valdivia, Valdivia, Valdivia, pongan a Valdivia. Entraba y daba un pase, generaba peligro. Hoy no hay ninguno así”, continuó.

Por lo mismo, “Sepu” sostuvo lo siguiente: “le quiero pedir a mis amigos de ‘Los Tenores’ que suelten al ‘Mago’ Valdivia y lo presten para la selección chilena, un rato, que juegue un tiempo si quiere”.

“Por lo menos, Valdivia te va a regalar dos pases para Alexis Sánchez y dos para Ben Brereton, porque no tenemos cómo. Diego Valdés no habilita como un 10. Marcelino Núñez no funciona como un 10″, cerró.