“Kike” Acuña confiesa su deseo oculto: “Siempre quise jugar en Colo Colo”

El exfutbolista Jorge “Kike” Acuña, quien se identificó con los colores de Universidad Católica, aunque también jugó por la U, confesó su oculto deseo: “Siempre quise jugar en Colo Colo”.

Durante su participación en el programa “Sabor a Gol” de TNT Sports, en el que fue entrevistado por el chef Tomás Olivera y el exfutbolista Esteban Paredes, Acuña reveló que “estuve a un paso de jugar por Colo Colo. Que me perdonen los de la Católica, pero siempre quise jugar en Colo Colo”.

En ese contexto, el “Kike” sostuvo que “mi estilo estaba pintado para ser parte del equipo por la garra y la entrega”.

Acuña fue más allá y aseguró que estuvo muy cerca de fichar por el “Cacique” en 2009, cuando regresó a Chile tras su aventura en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

“Habíamos acordado un monto para firmar. Me habían ofrecido una cantidad que me acomodaba. Luego, cuando fui a concretar la firma del contrato, me comentan que era menos plata, así que rechacé la oferta”, contó.

Tras su fallida llegada a Macul, Acuña finalmente firmó en Ñublense. “Me llama Rubén Espinoza para ir a Ñublense y me fui a Chillán a firmar con ellos, por mucho menos. Y más encima, terminé peleando el descenso”, relató.