“No discutamos con la camiseta...”: el áspero cara a cara entre Juan Tagle y Johnny Herrera

Tras los graves incidentes que obligaron a suspender el Clásico Universitario de ayer miércoles en Valparaíso cuando apenas iban 4 minutos de partido, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, asistió al panel de “Todos Somos Técnicos” para referirse a estos hechos.

En ese contexto, el mandamás de la concesionaria que administra al club de fútbol de la Universidad Católica tuvo un áspero cara a cara con Johnny Herrera, por la posición que han manifestado ambos clubes por los incidentes.

“Ustedes se referían a no perder los puntos en cancha y qué se yo. Para mí tiene que haber algo ejemplar después de hoy día, porque aquí hubo dolo y el tipo le apuntó al arquero, no fue al aire”, partió manifestando el ídolo azul.

Tras ello, “Samurái” recordó lo que sucedió en un Clásico Universitario disputado en 2013 en el Estadio Nacional, cuando el entonces jugador cruzado Fernando Meneses fue impactado por un objeto lanzado desde la barra de la U, lo que obligó a suspender dicho encuentro.

“Ustedes también, por el ‘Caso Meneses’, cuando le tiran el rollo de papel en la cabeza, ustedes también pidieron dar el partido por terminado y que se quedaran con los puntos”, sostuvo Herrera, a modo de emplazamiento a Tagle.

“Sí, pero al minuto 85, Johnny”, respondió de inmediato el mandamás de la “Franja”. “Creo que empezar con esto... no discutamos con la camiseta...”, agregó.

Johnny Herrera y Juan Tagle tuvieron ópticas diferentes #TSTxTNTSports 👇 pic.twitter.com/EvIZ6KCRUZ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 29, 2022

Otro round

En el mismo programa, Tagle y Herrera tuvieron otro momento de tenso debate. “¿En qué minuto le ponemos coto a esto? Si no es en este minuto cuando terminas con un tipo en la clínica, entonces en qué minuto ejemplificamos como corresponde y empezamos a tomar también sanciones deportivas. Porque de parte de los mismos presidentes son quienes no quieren tomar sanciones deportivas cuando ocurren este tipo de actos. Si no es ahora, ¿cuándo?”, aseveró el exarquero.

Ante ello, el presidente de Cruzados respondió de la siguiente manera: “el cuándo es ahora… Yo no quiero entrar en ese debate ahora de la sanción y pretender dar por terminado un partido, me parece que no es lo relevante, perdemos el foco. El foco es: qué medidas vamos a tomar como fútbol, autoridad, Carabineros, Gobierno, jueces, medios, pare enfrentar esto y no empezar a sacarnos ventaja entre eso”.