Papá de Ronnie Fernández desatado en Twitter: tilda a la UC de “regalones de la ANFP”

Después de que fuera suspendido el Clásico Universitario que se disputaba en Valparaíso por Copa Chile, debido a las bombas de estruendo que cayeron cerca del portero azul Martín Parra, en redes sociales hubo varios que se lanzaron de manera categórica contra la UC.

Por ejemplo, el Sifup se manifestó de forma crítica ante la apelación que llevó a cabo Cruzados para poder jugar este Clásico Universitario con público en las tribunas. “Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?”, publicó en su Twitter el organismo presidido por Gamadiel García.

Otro de los que se lanzó en picada contra la “Franja” fue el padre de Ronnie Fernández, delantero y uno de los capitanes de la U, quien también apuntó a Felipe González, arbitro del encuentro, que cobró un penal en contra de los laicos.

“Se veía venir y todos los anticiparon. Los regalones de ANFP designan un árbitro ex jugador de la UC, les levantan un castigo, en 2 minutos de juego cobran un córner inexistente el cual deriva de un penal que no fue”, expresó Jorge Fernández en sus redes sociales.

Del mismo modo, el padre del atacante azul sostuvo que “en 5 minutos cae una bengala desde el público de la UC, que afecta gravemente al arquero rival. ¿Qué más debe ocurrir? ¿Qué maten a un jugador solo por ser rival? ¡Basta ya!”.

“Alguien debe terminar con los favoritismos en nuestra Chilean Premier League”, cerró.